Κλοπή άνω των 850 αρνιών από κτηνοτροφική μονάδα στην Εύβοια

Γνωστός επιχειρηματίας της Εύβοιας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική οικονομική ζημιά, μετά την καταγγελία του στις αστυνομικές αρχές για την κλοπή εκατοντάδων ζώων από την κτηνοτροφική του εγκατάσταση. Συγκεκριμένα, φέρεται να αφαιρέθηκαν περισσότερα από 850 αρνιά από τη μονάδα του στη Ριτσώνα, με τη συνολική οικονομική ζημιά να εκτιμάται σε πάνω από 65.000 ευρώ. Η αφαίρεση των ζώων, όπως προκύπτει από την καταγγελία, έγινε σταδιακά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η καταγγελία για τη μεγάλη κλοπή στη Ριτσώνα

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο επιχειρηματίας στις αστυνομικές αρχές, η κτηνοτροφική του μονάδα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ριτσώνας στην Εύβοια, έγινε στόχος διαδοχικών κλοπών. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν συστηματικά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Ο συνολικός αριθμός των αρνιών που εκλάπησαν ξεπερνά τα 850, προκαλώντας έτσι στον ιδιοκτήτη μια τεράστια οικονομική απώλεια.

Η ζημιά που υπέστη ο επιχειρηματίας, όπως ο ίδιος ανέφερε στην κατάθεσή του, εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 65.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει την αξία των ζώων που χάθηκαν από την επιχείρησή του, δημιουργώντας ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική του κατάσταση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στον κτηνοτροφικό κλάδο της περιοχής.

Σταδιακή εξαφάνιση των ζώων και απουσία ιδιοκτήτη

Η μέθοδος της κλοπής φαίνεται να ήταν οργανωμένη και να πραγματοποιήθηκε σε βάθος χρόνου. Όπως αναφέρεται στην κατάθεση του επιχειρηματία, ένας εργαζόμενος της επιχείρησης είχε αντιληφθεί ότι ζώα εξαφανίζονταν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας. Αυτή η σταδιακή απώλεια δεν έγινε άμεσα αντιληπτή στην πλήρη της έκταση, γεγονός που επέτρεψε στους δράστες να συνεχίσουν τις ενέργειές τους.

Ένας κρίσιμος παράγοντας στην εξέλιξη της υπόθεσης, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ήταν η απουσία του ιδιοκτήτη της μονάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η απουσία δεν του επέτρεψε να παρέμβει εγκαίρως και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ζώων του, επιτρέποντας έτσι την κλοπή να λάβει τις μεγάλες διαστάσεις που κατήγγειλε στις αρχές.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη

Μετά την καταγγελία του γνωστού επιχειρηματία, η υπόθεση έχει αναληφθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η Αστυνομία διεξάγει πλέον ενδελεχή έρευνα με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτεταμένη αυτή κλοπή. Οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων για την αφαίρεση των εκατοντάδων αρνιών.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει την εξέταση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και μαρτυριών, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από την κτηνοτροφική μονάδα. Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της κλοπής και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται για την τεράστια οικονομική ζημιά που υπέστη ο κτηνοτρόφος της Εύβοιας.

Με πληροφορίες από: Topontiki