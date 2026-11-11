Η Παρτιζάν υποδέχεται την Μπασκόνια στο Βελιγράδι αναζητώντας συνέχεια στην ανάκαμψη

Η Παρτιζάν επιστρέφει μπροστά στο κοινό της στο Βελιγράδι, έχοντας την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην αγωνιστική της ανάκαμψη στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια. Οι Σέρβοι βρίσκονται στο 5-5 μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές της EuroLeague, ενώ η ισπανική ομάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη, έχοντας μόλις μία νίκη στα δέκα παιχνίδια.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί κρίσιμο σημείο για την Παρτιζάν, καθώς επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να βελτιώσει τη θέση της στον πίνακα της διοργάνωσης, ενώ η Μπασκόνια αναζητά απεγνωσμένα μια ευρωπαϊκή νίκη.

Η αγωνιστική πορεία της Παρτιζάν

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια άφησε πίσω της μια δύσκολη περίοδο που περιλάμβανε διαδοχικές εκτός έδρας υποχρεώσεις και έχει πλέον επιστρέψει στις επιτυχίες. Στο πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια της, η Παρτιζάν επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 88-67.

Σε αυτή την αναμέτρηση, πέντε παίκτες της σερβικής ομάδας κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, αναδεικνύοντας την ομαδική τους επίδοση. Συγκεκριμένα, ο Ίθαν Τόμπσον ξεχώρισε με 16 πόντους, ενώ ο Λαμάρ Στίβενς συνέβαλε με 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Ο Αντόνιο Ριβς πρόσθεσε 13 πόντους στην επιτυχία της ομάδας του.

Συνέχεια στις επιτυχίες και η δύναμη της έδρας

Μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, ακολούθησε μια ακόμα επιτυχία για την Παρτιζάν, αυτή τη φορά στην Αδριατική Λίγκα, όπου επικράτησε της Στουντέτσκι με σκορ 92-80. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Λαμάρ Στίβενς συνέχισε τις θετικές του εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση.

Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την Παρτιζάν στη φετινή EuroLeague είναι η παρουσία της στο Βελιγράδι, όπου διατηρεί ένα ισχυρό ρεκόρ 3-1. Η σερβική ομάδα έχει ηττηθεί στην έδρα της μόνο από τον Παναθηναϊκό, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική της όταν αγωνίζεται μπροστά στο φίλαθλο κοινό της.

Η Μπασκόνια αναζητά λύσεις

Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια εξακολουθεί να αναζητά λύσεις για να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς να αντικαθιστά τον Πάολο Γκαλμπιάτι, δεν έχει φέρει ακόμα την πολυπόθητη ευρωπαϊκή νίκη για την ισπανική ομάδα.

Στο τελευταίο της παιχνίδι στην EuroLeague, η Μπασκόνια γνώρισε μια βαριά ήττα από τη Φενερμπαχτσέ με 84-65, έχοντας βρεθεί μάλιστα στο -20 ήδη από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Παρά το γεγονός ότι ο Κένεθ Φαρίντ ξεχώρισε με 10 πόντους και 15 ριμπάουντ, τα προβλήματα στη γραμμή των ψηλών εξακολουθούν να περιορίζουν τις επιλογές της ομάδας.

Εγχώρια νίκη και ειδικές αποδόσεις

Παρ’ όλα αυτά, η ισπανική ομάδα προέρχεται από μια νίκη με 98-93 απέναντι στη Γέιδα για το πρωτάθλημα της χώρας, όπου ο Κόμπι Σίμονς σημείωσε 25 πόντους, δείχνοντας ότι διαθέτει παίκτες με επιθετικές ικανότητες. Η Μπασκόνια θα επιδιώξει να μεταφέρει αυτή την εγχώρια επιτυχία και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ειδικές προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις περιλαμβάνονται για την αναμέτρηση, όπως ένα ενισχυμένο Bet Builder στο 6.80 από 6.00. Αυτό το Bet Builder συνδυάζει τη νίκη της Παρτιζάν με διαφορά άνω των 7,5 πόντων, καθώς και τους Τζόουνς να σημειώνουν πάνω από 13,5 πόντους και Στίβενς να σημειώνουν πάνω από 12,5 πόντους. Σχετικές πληροφορίες για Bet Builders, ειδικά παικτών και ενισχυμένες αποδόσεις είναι διαθέσιμες, με την επισήμανση ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και οι αποδόσεις ενδέχεται να αλλάξουν. Τονίζεται επίσης η ανάγκη για υπεύθυνο παιχνίδι, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ρυθμιστή ΕΕΕΠ και τη γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, για άτομα άνω των 21 ετών.

Με πληροφορίες από: Athletiko