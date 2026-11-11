Δεκατρείς μαθητές και δεκατρείς ενήλικες στο νοσοκομείο μετά από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου

Μια ανησυχητική κατάσταση εκτυλίχθηκε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, όπου συνολικά δεκατρείς μαθητές και δεκατρείς ενήλικες χρειάστηκε να μεταφερθούν εσπευσμένα σε νοσοκομεία. Το περιστατικό οφείλεται σε εισπνοή χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της πισίνας του σχολείου, προκαλώντας αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα στους παθόντες.

Οι μαθητές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ οι ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση προκλήθηκε από την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού της πισίνας, γεγονός που οδήγησε σε έντονη οσμή των χημικών.

Το περιστατικό στο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, με τους μαθητές να βρίσκονται στην πισίνα του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Γύρω στις 10:30 το πρωί, οι μαθητές άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου.

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι καθηγητές προχώρησαν στην άμεση κλήση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Η γρήγορη αντίδραση κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά των ανήλικων και των ενηλίκων που επηρεάστηκαν από την εισπνοή των χημικών ουσιών.

Η μεταφορά των μαθητών στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Συνολικά δεκατρείς ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η διακομιδή τους κρίθηκε επιτακτική, καθώς εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα ως συνέπεια της εισπνοής των χημικών. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους αρμόδιους ιατρούς του νοσοκομείου.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιήθηκε με προσοχή και ταχύτητα, ώστε να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό. Η εσπευσμένη εισαγωγή τους στο Παίδων υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που παρουσίασαν.

Οι ενήλικες που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια

Πέρα από τους μαθητές, το περιστατικό επηρέασε και ενήλικα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας. Αρχικά, επτά ενήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για να εξεταστούν και να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, καθώς παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται η εισαγωγή ακόμα έξι ενηλίκων στο ίδιο νοσοκομείο μέσα στις επόμενες ώρες. Με την προσθήκη αυτών των ατόμων, ο συνολικός αριθμός των ενηλίκων που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια φτάνει τους δεκατρείς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παθόντων σε είκοσι έξι άτομα.

Η αιτία της μαζικής αδιαθεσίας

Η βασική αιτία πίσω από τη μαζική αδιαθεσία των μαθητών και των ενηλίκων αποδίδεται στην εισπνοή χημικών ουσιών. Αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά για τον καθαρισμό και την απολύμανση των πισινών, διασφαλίζοντας την υγιεινή του νερού. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η χρήση τους φαίνεται να οδήγησε σε ανεπιθύμητες συνέπειες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση προκλήθηκε όταν οι υπεύθυνοι της πισίνας αποφάσισαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του νερού. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μια έντονη οσμή των χημικών που βρίσκονται στις πισίνες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επιβαρυντικό για την υγεία των παρευρισκομένων.

Μεταξύ των χημικών που χρησιμοποιούνται στις πισίνες και των οποίων η οσμή έγινε έντονη, αναφέρεται και το χλώριο. Το χλώριο είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό, αλλά η εισπνοή του σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος και άλλα προβλήματα υγείας, όπως συνέβη και στην περίπτωση του σχολείου της Αττικής.

Με πληροφορίες από: Newsit