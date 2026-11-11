Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ: Πρώην οικιακή βοηθός καταγγέλλει κακομεταχείριση και τραυματισμούς

Η Κάιλι Τζένερ βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη, καθώς η πρώην οικιακή της βοηθός, Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια, κατέθεσε αγωγή εναντίον της. Η Αμάγια καταγγέλλει περιστατικά κακομεταχείρισης και τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας της στην κατοικία της επιχειρηματία στο Λος Άντζελες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών της δικαιωμάτων και επικίνδυνες συνθήκες.

Οι σοβαρές καταγγελίες της πρώην οικιακής βοηθού

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια περιγράφει ένα περιστατικό όπου βρέθηκε κλειδωμένη μέσα σε μια ντουλάπα. Όπως αναφέρει στην αγωγή της, παρέμεινε εγκλωβισμένη για περισσότερο από μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, η Αμάγια υπέστη κρίση πανικού και κάλεσε για βοήθεια. Ωστόσο, αντί να λάβει υποστήριξη, ο προϊστάμενός της φέρεται να την κορόιδευε και να γελούσε εις βάρος της. Τελικά, κάποιος άνοιξε την πόρτα και τη βοήθησε να βγει από την ντουλάπα.

Αυτή η καταγγελία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της αγωγής, αναδεικνύοντας τις συνθήκες που φέρεται να επικρατούσαν στο εργασιακό της περιβάλλον. Η πρώην εργαζόμενη επισημαίνει την έλλειψη υποστήριξης και την απαράδεκτη συμπεριφορά που αντιμετώπισε σε μια στιγμή μεγάλης ανάγκης και φόβου.

Περιστατικά τραυματισμών στην κατοικία της Τζένερ

Εκτός από το περιστατικό με την ντουλάπα, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια ισχυρίζεται ότι υπέστη και άλλους τραυματισμούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Τον Οκτώβριο του 2025, φέρεται να δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του ζώου. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις κατηγορίες για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Σε ένα άλλο περιστατικό, η Αμάγια τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο με σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Το περιεχόμενο του σπρέι εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της, ενώ εκείνη τακτοποιούσε ένα συρτάρι. Οι τραυματισμοί αυτοί, όπως αναφέρεται στην αγωγή, συνέβησαν εν ώρα εργασίας και αποτελούν μέρος των ισχυρισμών της για κακομεταχείριση και αμέλεια.

Απαιτητικές εργασίες και αθέμιτες πρακτικές

Η αγωγή της Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια αναφέρει επίσης ότι, παρά τους τραυματισμούς που είχε υποστεί, της ανατίθεντο σωματικά απαιτητικές εργασίες. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχή πίεση και έλλειψη προσαρμογής των καθηκόντων της στις συνθήκες της υγείας της. Επιπλέον, η πρώην οικιακή βοηθός καταγγέλλει ότι δεν λάμβανε την προβλεπόμενη αμοιβή για τις υπερωρίες της, ούτε και αποζημίωση για τις μετακινήσεις της ανάμεσα στις διάφορες κατοικίες της Κάιλι Τζένερ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αφορούν σημαντικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς η μη καταβολή υπερωριών και εξόδων μετακίνησης συνιστά αθέμιτη εργασιακή πρακτική. Η Αμάγια υποστηρίζει ότι οι οικονομικές αυτές παρατυπίες συνέβαλαν στη συνολική κακομεταχείριση που βίωσε.

Η απόλυση και η αντίδραση της πλευράς Τζένερ

Η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει ότι απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Η απόλυση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, ήρθε λίγο αφότου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι μια άλλη οικιακή βοηθός πληρωνόταν επιπλέον για τα έξοδα μετακίνησης, ενώ η ίδια όχι. Αυτή η καταγγελία υποδηλώνει ότι η απόλυση μπορεί να ήταν αντίποινα για την προσπάθειά της να διεκδικήσει ίση μεταχείριση και τα δικαιώματά της.

Από την πλευρά της Κάιλι Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή. Ο κ. Ρόουντς δήλωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο δικηγόρο εκ μέρους πρώην εργαζομένων της επιχειρηματία. «Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος», ανέφερε ο κ. Ρόουντς. Ο δικηγόρος της Τζένερ κατέληξε δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας».

Με πληροφορίες από: Topontiki