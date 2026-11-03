Το γκολ ψυχολογίας του Ζέλσον Μαρτίνς στη Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε μια σημαντική νίκη το περασμένο Σάββατο, επικρατώντας της Κηφισιάς σε αναμέτρηση που διεξήχθη στη Λεωφόρο. Το νικητήριο τέρμα για τους «ερυθρόλευκους» σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτό το γκολ ήρθε σε μια ιδιαίτερα κατάλληλη στιγμή για τον Πορτογάλο εξτρέμ, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση.

Η επιστροφή στα γκολ μετά από καιρό

Ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην ομάδα του, είτε με γκολ είτε με ασίστ, για αρκετό καιρό. Η τελευταία φορά που ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε σκοράρει ήταν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια των playoffs, σε έναν εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Εκείνη την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με σκορ 2-0, και το γκολ του Μαρτίνς είχε σημειωθεί και πάλι στο ίδιο γήπεδο, τη Λεωφόρο. Η τωρινή του επιτυχία απέναντι στην Κηφισιά σηματοδοτεί, λοιπόν, μια επιστροφή στην ουσία για τον παίκτη, μετά από μια περίοδο που δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα.

Ο ρόλος του Πορτογάλου εξτρέμ στην ομάδα

Παρά την απουσία άμεσων συνεισφορών σε γκολ ή ασίστ για ένα διάστημα, ο Ζέλσον Μαρτίνς θεωρείται παίκτης βαρόμετρο για την ομάδα του Πειραιά. Οι ατομικές του ενέργειες στον αγωνιστικό χώρο έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τη ροή ενός αγώνα, ακόμα κι αν δεν είναι ο ίδιος που θα δώσει την τελική πάσα ή θα στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Πορτογάλος εξτρέμ κατάφερε να συνδυάσει την παρουσία του με την ουσία, σημειώνοντας το νικητήριο τέρμα για τον Ολυμπιακό. Η ικανότητά του να δημιουργεί καταστάσεις και να απειλεί την αντίπαλη εστία είναι ένα στοιχείο που τον καθιστά σημαντικό για την ομάδα, ανεξάρτητα από τα στατιστικά του.

Η αναζήτηση του τέρματος και η αντίδραση των φιλάθλων

Το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε σε μια περίοδο που ο ίδιος φαινόταν να το αναζητά επίμονα μέσα στο παιχνίδι του. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Πορτογάλος είχε αναπτύξει αρκετές ατομικές ενέργειες και προσπάθειες με σκοπό να σκοράρει.

Ωστόσο, τα τελειώματά του δεν ήταν πάντα τα ιδανικά, γεγονός που είχε προκαλέσει κάποια γκρίνια στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» σχετικά με την τελική του προσπάθεια. Η επιτυχία του απέναντι στην Κηφισιά φαίνεται να αποτελεί απάντηση σε αυτή την αναζήτηση και τις προσδοκίες.

Η καθαρή εκτέλεση και οι προσεχείς προκλήσεις

Στον αγώνα με την Κηφισιά, ο Ζέλσον Μαρτίνς απέδειξε ότι όταν έχει καθαρό μυαλό, μπορεί να στείλει την μπάλα εκεί που επιθυμεί. Το γκολ του προήλθε μετά από μια ωραία προσποίηση και την υποδοχή της μπάλας από ασίστ του Φρόιλερ.

Στα αποδυτήρια της ομάδας, όλοι στάθηκαν στις δύο κινήσεις του Πορτογάλου: τόσο στον τρόπο που «άδειασε» τον αντίπαλό του, όσο και στον τρόπο που πλάσαρε την μπάλα. Αυτό το τέρμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του δύο δύσκολες αναμετρήσεις, με τη Ρεν και τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko