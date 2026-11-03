Άγρια συμπλοκή στα Χανιά: 39χρονος δάγκωσε 42χρονο στο αυτί

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στην περιοχή των Χανίων, όταν μία άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό του ενός. Συγκεκριμένα, ένας 42χρονος άνδρας βρέθηκε με κομμένο κομμάτι από το αυτί του, καθώς δέχτηκε δάγκωμα από έναν 39χρονο κατά τη διάρκεια του καβγά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στην περιοχή του Βαμβακόπουλου, όπου οι δύο άνδρες, αμφότεροι μαροκινής καταγωγής, συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας σε έναν ακρωτηριασμό τμήματος του αυτιού του 42χρονου, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία και την κινητοποίηση των αρχών.

Η ένταση της συμπλοκής και ο σοβαρός τραυματισμός

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, ήρθαν στα χέρια κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Η συμπλοκή, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως έντονη και άγρια, εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βαμβακόπουλου των Χανίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένταση της διαμάχης κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σφοδρής αντιπαράθεσης, ο 39χρονος φέρεται να δάγκωσε τον 42χρονο στο αυτί. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 42χρονου, προκαλώντας την αποκοπή τμήματος του αυτιού του. Ο τραυματισμός ήταν τέτοιος που ο 42χρονος κατέληξε με κομμένο κομμάτι από το αυτί του, ξεκινώντας άμεσα να αιμορραγεί.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών και μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 42χρονου, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο του επεισοδίου. Η κατάσταση του τραυματία, ο οποίος αιμορραγούσε, απαιτούσε άμεση ιατρική περίθαλψη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 42χρονο τραυματία και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την άμεση ιατρική φροντίδα του, προσπαθώντας να σταματήσουν την αιμορραγία και να εκτιμήσουν την έκταση της ζημιάς στο αυτί του. Η μεταφορά του κρίθηκε επιτακτική για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Η σύλληψη του δράστη και η πορεία των ερευνών

Οι αστυνομικές αρχές, που ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου άνδρα. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και κρατείται για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αρχές, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναμένουν να λάβουν κατάθεση και από τον 42χρονο τραυματία, μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει και οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως. Οι καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων είναι κρίσιμες για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στην άγρια αυτή συμπλοκή και στον σοβαρό τραυματισμό του ενός εκ των δύο, καθώς τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki