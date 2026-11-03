Ένα αποτρόπαιο διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ένας 45χρονος Ινδός φέρεται να δολοφόνησε με μαχαίρι τους δύο ανιψιούς του, υπηκόους Ινδίας, ηλικίας 23 και 26 ετών, εντός των εγκαταστάσεων ενός χοιροστασίου. Ο δράστης, μετά την πράξη του, ανέβηκε σε σιλό ζωοτροφών απειλώντας να αυτοκτονήσει, ωστόσο παραδόθηκε στις αρχές έπειτα από διαπραγματεύσεις.

Το αιματηρό περιστατικό στο χοιροστάσιο

Η αιματηρή συμπλοκή ξέσπασε γύρω στις 11:00 το πρωί, μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκτροφής χοίρων στις Λιβανάτες. Θύματα είναι δύο αδέρφια, υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ ως δράστης φέρεται ένας 45χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος είναι θείος τους. Ο 45χρονος χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον των δύο νεαρών, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και βαριά χτυπήματα.

Μάλιστα, φέρεται ο ίδιος ο 45χρονος να είχε φροντίσει ώστε τα δύο νεαρά άτομα να έρθουν στην Ελλάδα για να εργαστούν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η αντίδραση του δράστη και η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 45χρονος ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας. Βρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας στο κενό. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από ολόκληρη τη Φθιώτιδα να σπεύδουν στο σημείο.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ η κατάσταση του δράστη, ο οποίος ήταν σε εμφανή ψυχολογική αναστάτωση, καθιστούσε επιτακτική την προσεκτική διαχείριση της κατάστασης για την αποτροπή περαιτέρω τραγικών εξελίξεων.

Η παρέμβαση του διαπραγματευτή και η παράδοση

Κρίσιμη αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Λαμίας. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να μεταπείσει τον 45χρονο και να τον πείσει να κατέβει με ασφάλεια από το σιλό και να παραδοθεί στις αρχές. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, με τον δράστη να οδηγείται εκτός του χώρου της επιχείρησης.

Κατά την παράδοσή του, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος έφερε και ο ίδιος τραύματα από μαχαίρι. Εκτιμάται ότι αυτά τα τραύματα προκλήθηκαν πιθανότατα κατά τη διάρκεια της πάλης που προηγήθηκε με τα δύο αδέλφια, πριν από την θανατηφόρα επίθεση.

Η μοιραία κατάληξη των θυμάτων

Η τραγωδία είχε ήδη κοστίσει τη ζωή στον έναν από τους δύο ανιψιούς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου, στον χώρο του χοιροστασίου. Ο δεύτερος νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ευρισκόμενος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Στο ίδιο Κέντρο Υγείας Αταλάντης μεταφέρθηκε φρουρούμενος και ο 45χρονος δράστης. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά του, πριν οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η προανάκριση και η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Την προανάκριση για το αποτρόπαιο έγκλημα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Τα στελέχη της ΥΔΕΕ λαμβάνουν καταθέσεις από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τους υπεύθυνους της επιχείρησης, με στόχο να διαλευκανθούν τα ακριβή κίνητρα που οδήγησαν τον 45χρονο στην πράξη του.

Η τοπική κοινωνία των Λιβανατών παραμένει συγκλονισμένη από το διπλό φονικό. Ο κοινοτάρχης Λιβανατών, Τάσος Μαζιώτης, εξέφρασε τον αποτροπιασμό και τη βαθιά θλίψη, δηλώνοντας: «Είμαστε συγκλονισμένοι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε τέτοιο κακό στον τόπο μας. Εμείς είμαστε μια ήσυχη κοινότητα. Κανείς δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ. Εμείς είμαστε γνωστοί μόνο για τις ομορφιές μας».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis