Στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογήθηκε την Τρίτη η 35χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να επέρριψε τις ευθύνες στον 37χρονο σύζυγό της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι εκείνος δαπάνησε τα χρήματα των δωρεών. Παράλληλα, αμφισβήτησε το ύψος του ποσού που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τον 32χρονο αδελφό της και αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη με την απολογία του 37χρονου προέδρου της οργάνωσης.

Η απολογία της 35χρονης και οι ισχυρισμοί της

Η 35χρονη ολοκλήρωσε σχετικά σύντομα την απολογία της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της απάτης. Κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, με τον οποίο είχαν πάρει εικονικό διαζύγιο, ότι έπαιρνε τα χρήματα από τους εράνους της ΜΚΟ, οι οποίοι προορίζονταν για άρρωστα παιδιά. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σύζυγός της είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι τα χρήματα, τα οποία η ίδια υπολόγισε σε περίπου 900.000 ευρώ, τα έπαιξε σε στοίχημα. «Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες για πολυτελή ζωή, η 35χρονη υποστήριξε ότι «δεν κάναμε ζωή πολυτελή» και ότι «αποσπασματικά επιδεικνύονται στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Ανέφερε ότι ζουν σε σπίτι 68τμ στην Τούμπα με μίσθωμα 500 ευρώ και ότι ζούσαν συμβατικά λόγω των παιδιών. Παραδέχτηκε την αγορά μιας Louis Vuitton και ότι είχε πάει δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων, αλλά τόνισε πως δεκάδες φορές είχε μείνει σε σπίτια οικογενειών, ενώ βάφτισε και τρία από τα παιδάκια που στήριζε η οργάνωση. Ισχυρίστηκε επίσης ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια» και ότι «ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης».

Το ύψος των κατηγοριών και τα υπεξαιρεθέντα ποσά

Οι δικαστικές Αρχές προσδιορίζουν τα χρήματα που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η 35χρονη αμφισβήτησε αυτό το ποσό, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κυμαίνεται μεταξύ 800.000 και 900.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε δείγμα 34 οικογενειών που ελέγχθηκαν, ενώ συγκεντρώθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1,1 εκατομμύριο, με το κύκλωμα να ιδιοποιείται πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ.

Για τους εράνους που πραγματοποιούνταν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, η 35χρονη απάντησε ότι πρόκειται για πρακτική που συνηθίζεται σε αντίστοιχες οργανώσεις. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από δωρεές απλών πολιτών και επώνυμων προσώπων είχαν ως δηλωμένο σκοπό την οικονομική στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ρόλος του 37χρονου προέδρου και ο εθισμός στον τζόγο

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και βασικός κατηγορούμενος, φέρεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τους ισχυρισμούς της 35χρονης, ο 37χρονος χαρακτηρίζεται ως εθισμένος στον τζόγο. Τα οικονομικά στοιχεία του κατηγορητηρίου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τη στοιχηματική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να έχει πραγματοποιήσει στοιχηματισμούς συνολικού ύψους περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς τους στοιχηματισμούς, τα χρήματα που έλαβε πίσω ανέρχονται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα στοιχεία συνδέονται άμεσα με το σκέλος της έρευνας που αφορά τη διαχείριση των δωρεών προς την οργάνωση.

Η εμπλοκή του 32χρονου αδελφού και οι εικονικές εταιρείες

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 35χρονης, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τον 32χρονο αδελφό της, ο οποίος φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 32χρονος εμφανίζεται ως διαχειριστής δύο εταιρειών. Μέσω αυτών των εταιρειών εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να δικαιολογούνται δαπάνες της ΜΚΟ.

Η εμπλοκή των εταιρειών αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Η δικογραφία αναφέρει ότι τα χρήματα ξεπλένονταν μέσω εικονικών εταιρειών, πλαστών παραστατικών και στοιχηματικών λογαριασμών, με τα μέλη του κυκλώματος να χρησιμοποιούν τα ποσά για ακριβές σουίτες, επώνυμες αγορές και νυχτερινή διασκέδαση.

Αντιδράσεις πολιτών και συνέχεια των απολογιών

Το πρωί της Τρίτης, κατά την άφιξη της 35χρονης συντρόφου του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και ακόμη τριών κατηγορουμένων – ενός διαιτητή και ενός παράγοντα ομάδας – στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συγκεντρωμένοι πολίτες εξέφρασαν την οργή τους. Φώναξαν χαρακτηριστικά «Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής», εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις καταγγελίες απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών.

Η διαδικασία των απολογιών για τη ΜΚΟ, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε ως «βιτρίνα» τη στήριξη βαριά ασθενών παιδιών για να υπεξαιρέσει χρήματα, συνεχίζεται. Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος είναι ο βασικός κατηγορούμενος, αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (5/11). Η σύζυγός του αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες για υπεξαίρεση και απάτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos