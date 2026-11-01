«Παιδική Χαρά»: Διάλογοι Φιρινίδη με τη σύντροφό του για χιλιάδες ευρώ εν μέσω έρευνας

Αποκαλυπτικοί διάλογοι ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, πρόεδρο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», και τη σύντροφό του έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι συνομιλίες αυτές περιλαμβάνουν συζητήσεις για χιλιάδες ευρώ που ξοδεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς και αναφορές σε αγορές, προσωπικές δαπάνες και μεταφορές χρημάτων. Οι διάλογοι αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η οργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για απάτες που σχετίζονται με δωρεές, οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Οι συνομιλίες για τα μεγάλα ποσά

Η σύντροφος του 37χρονου προέδρου της ΜΚΟ ακούγεται να εκφράζει τον αιφνιδιασμό της, δηλώνοντας «Έχω πάθει σοκ», καθώς προσπαθεί να υπολογίσει τις συναλλαγές τους. Διαπιστώνει ότι έχουν δαπανήσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικά, αναφέρει: «Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας, η γυναίκα αναρωτιέται με έκπληξη: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα». Οι διάλογοι αυτοί αποτελούν μέρος του υλικού που δημοσιοποιείται στο πλαίσιο της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Αναλυτικές αναφορές σε δαπάνες

Μέσα στον ίδιο διάλογο, γίνεται λόγος για διάφορες οικονομικές κινήσεις και δαπάνες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ένα ποσό 6.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να της είχε μεταφέρει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Επίσης, σημειώνεται ένα έμβασμα ύψους 5.000 ευρώ.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ακόμη αναφορές σε φορολογικές υποχρεώσεις, την αγορά εισιτηρίων, καθώς και την απόκτηση ενός φορέματος αξίας 200 ευρώ. Η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ αναφέρεται και σε ένα ποσό 500 ευρώ που είχε δαπανήσει για θεραπείες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το συνολικό ύψος των εξόδων που είχαν πραγματοποιηθεί.

Το πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο που η Ελληνική Αστυνομία διερευνά επισταμένως τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά φέρεται να προέρχονταν από φιλανθρωπικούς εράνους που είχε διοργανώσει η οργάνωση «Παιδική Χαρά».

Είναι σημαντικό να τονιστεί, όπως αναφέρεται, ότι η ύπαρξη μεγάλων προσωπικών δαπανών, παρότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι τα συγκεκριμένα χρήματα που ξοδεύτηκαν προέρχονταν απευθείας από τις δωρεές που είχαν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η έναρξη της οικονομικής ανασκόπησης

Η συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του ξεκινά με τη γυναίκα να ελέγχει τις οικονομικές κινήσεις και να προσπαθεί να καταγράψει τα ποσά που είχαν δαπανηθεί. «Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα», ακούγεται να λέει στην αρχή του διαλόγου.

Αυτή η λεπτομερής καταγραφή των εξόδων οδηγεί στην αρχική της έκπληξη και στις μετέπειτα δηλώσεις της για τα μεγάλα ποσά που είχαν ξοδευτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια υπολογισμού των δαπανών φαίνεται να προκαλεί την ανησυχία της για την οικονομική τους κατάσταση.

Εκφράσεις ανησυχίας και μεταμέλειας

Η συνέχεια του διαλόγου είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατούσε. Η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ επαναλαμβάνει την έκπληξή της: «Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο».

Στη συνέχεια, εκφράζει τη μεταμέλειά της για τις δαπάνες, δηλώνοντας: «Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου». Ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, τη ρωτά τότε για μια προηγούμενη μεταφορά χρημάτων, ολοκληρώνοντας το μέρος του διαλόγου που έχει δημοσιοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis