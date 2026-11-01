Κύκλωμα επίορκων κρατικών λειτουργών φέρεται να προστάτευε τη δράση του «Mr. Χωριάτικο»

Ένα εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων με επίορκους κρατικούς λειτουργούς φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύμηνης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την αλυσίδα καταστημάτων «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, αστυνομικοί, υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του ΕΦΚΑ φέρονται να συμμετείχαν σε αυτό το δίκτυο. Οι συγκεκριμένες επαφές φέρονται να παρείχαν προστασία στη δράση του επιχειρηματία, διευκολύνοντας τη συνέχιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Το δίκτυο προστασίας και οι διασυνδέσεις

Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο γνωριμιών με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό. Μέσω αυτών των διασυνδέσεων, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να κατάφερνε να παρακάμπτει περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί. Επιπλέον, φέρεται να ταξίδευε στο εξωτερικό χωρίς να αντιμετωπίζει εμπόδια, ενώ η επιχειρηματική του δραστηριότητα φέρεται να διευρυνόταν επί σειρά ετών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι επίορκοι κρατικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, φέρονται να συνέβαλαν στην απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η έρευνα αυτή έχει αναδείξει την έκταση των διασυνδέσεων που φέρεται να είχε αναπτύξει ο φερόμενος επικεφαλής.

Η δήλωση της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του πλούσιο υλικό ακόμα και για δημόσιους λειτουργούς».

Αναφερόμενη στην πιθανή εμπλοκή δημόσιων λειτουργών, ξεκαθάρισε ότι όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια της έρευνας και όπου προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή αστυνομικών, είτε απομακρύνθηκε είτε κινήθηκε διαδικασία σε βάρος τους μέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων». Τόνισε επίσης ότι οι ενέργειες έγιναν «πάντα με ασφάλεια ώστε να μην αντιληφθούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ότι πραγματοποιείται έρευνα σε βάρος τους από την Αστυνομία».

Από τις δηλώσεις της κ. Δημογλίδου προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και μυστικότητα. Αυτό έγινε προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στα μέλη της οργάνωσης η έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Η κινητοποίηση της ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα, κινητοποίηση καταγράφεται και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής να αποστείλει επίσημα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.

Σκοπός αυτών των αιτημάτων είναι να διαπιστωθεί εάν από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων. Η Αρχή επιδιώκει να διερευνήσει σε βάθος τυχόν συμμετοχή των υπαλλήλων της στο δίκτυο προστασίας που φέρεται να είχε αναπτύξει η εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η αλυσίδα

Η αλυσίδα λιανικής τροφίμων «Χωριάτικο» βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η έρευνα έχει οδηγήσει σε κατηγορίες που αφορούν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και του φερόμενου δικτύου προστασίας της.

Με πληροφορίες από: Topontiki