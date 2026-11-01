Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συγκλόνισε την περιοχή του Ιλίου το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, όταν ένας 18χρονος νεαρός επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, οδήγησε στον τραυματισμό του πατέρα στον λαιμό και την πλάτη. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη και τη διακομιδή του τραυματία σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η επίθεση με μαχαίρι και οι τραυματισμοί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Ιλίου. Ο 18χρονος γιος φέρεται να επιτέθηκε στον 61χρονο πατέρα του χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, σε μια πράξη που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στον ηλικιωμένο άνδρα. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, δημιουργώντας άμεση ανάγκη για επέμβαση.

Ο 61χρονος πατέρας δέχτηκε χτυπήματα με το μαχαίρι σε δύο ευαίσθητα σημεία του σώματός του: στον λαιμό και στην πλάτη. Οι τραυματισμοί αυτοί κρίθηκαν σοβαροί, απαιτώντας την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο για την αντιμετώπιση της κατάστασής του. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο πατέρας από τον ίδιο του τον γιο.

Η άμεση διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο

Μετά την επίθεση, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο 61χρονο άνδρα. Ο πατέρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, για να του παρασχεθούν οι αναγκαίες ιατρικές υπηρεσίες. Η μεταφορά του κρίθηκε επιτακτική λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων του.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 61χρονος βρισκόταν σε κατάσταση συνείδησης, γεγονός που επέτρεψε την επικοινωνία με τους διασώστες και τους ιατρούς. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης συνέβαλε στην ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται για την αποκατάσταση της υγείας του από τα τραύματα στον λαιμό και την πλάτη.

Η επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και η σύλληψη

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ίλιον λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου. Άμεσα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, προκειμένου να διερευνήσουν τα γεγονότα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Η ταχύτητα επέμβασης ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο 18χρονος γιος, ο οποίος φέρεται ως δράστης της επίθεσης, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η σύλληψη του νεαρού πραγματοποιήθηκε επί τόπου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και ότι θα αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες των πράξεών του. Η ΕΛΑΣ έχει αναλάβει πλήρως τη διαχείριση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή.

Οι νομικές συνέπειες και η δικογραφία

Μετά τη σύλληψη του 18χρονου, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύνταξη δικογραφίας σε βάρος του. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο νεαρός είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτή η κατηγορία αντικατοπτρίζει τη φύση των τραυματισμών και την πρόθεση που εκτιμάται ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί από την ΕΛΑΣ σχετικά με το περιστατικό της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου. Ο 18χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την πράξη του. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit