Ο Μιχάλης Γρηγορίου ζήτησε συγγνώμη για την «ντροπιαστική εμφάνιση» του Άρη

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, δεν θέλησε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, όπου η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 3-0. Ο κ. Γρηγορίου εμφανίστηκε απόλυτα ειλικρινής στις δηλώσεις του, αναγνωρίζοντας την κακή απόδοση των παικτών του. Χαρακτήρισε την εμφάνιση ως την χειρότερη που έχει δει από την ομάδα του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο προπονητής ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Η ήττα από τον Λεβαδειακό άφησε μια πικρή γεύση, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για την ποιότητα της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών του.

Η βαριά ήττα και η ειλικρίνεια του προπονητή

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς να προσπαθήσει να δικαιολογήσει το αποτέλεσμα ή την απόδοση της ομάδας του. Η βαριά ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό αποτέλεσε ένα δύσκολο πλήγμα, και ο προπονητής του Άρη δεν δίστασε να αναλάβει την ευθύνη των λεγομένων του.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γρηγορίου παραδέχτηκε ότι η ομάδα του πήρε αυτό που δικαιούταν από το ματς, υποδηλώνοντας ότι η απόδοση στον αγωνιστικό χώρο δεν άφηνε περιθώρια για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την απουσία δικαιολογιών και την άμεση αναγνώριση της πραγματικότητας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο γήπεδο.

Η χειρότερη εμφάνιση επί των ημερών του

Ο προπονητής του Άρη χαρακτήρισε την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στον Λεβαδειακό ως την χειρότερη που έχει καταγραφεί επί των ημερών του στον πάγκο της ομάδας. Αυτή η δήλωση αποτελεί μια σαφή και σκληρή κριτική προς τους παίκτες, καθώς ο κ. Γρηγορίου έχει συγκεκριμένα κριτήρια για την απόδοση που αναμένει από τους ποδοσφαιριστές του.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε ότι όλοι οι παίκτες του Άρη βρέθηκαν σε μια πολύ άσχημη μέρα. Η συλλογική αυτή κακή απόδοση συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα της ομάδας και στο τελικό αποτέλεσμα. Η παραδοχή αυτή δείχνει ότι το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε σε έναν ή δύο παίκτες, αλλά αφορούσε το σύνολο της αγωνιστικής παρουσίας.

Οι προειδοποιήσεις πριν τον αγώνα

Ο προπονητής του Άρη αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να προειδοποιήσει τους παίκτες του καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε του αγώνα. Είχε επισημάνει στα παιδιά ότι ο Λεβαδειακός θα προσπαθούσε να αντιδράσει, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, και ότι θα έπρεπε να είναι απόλυτα έτοιμοι για μια σκληρή μάχη στον αγωνιστικό χώρο.

Οι οδηγίες του κ. Γρηγορίου περιλάμβαναν την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση από την πλευρά των παικτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Η προειδοποίηση αυτή στόχευε στην προετοιμασία της ομάδας για ένα δύσκολο παιχνίδι, όπου η πνευματική ετοιμότητα θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο.

Η αποτυχία εφαρμογής και η συγγνώμη στον κόσμο

Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που είχε δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στους παίκτες του καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτά που ζήτησε δεν συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μάχης και της συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα την κακή της εμφάνιση.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής του Άρη ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας. Η συγγνώμη αυτή εκφράζει την απογοήτευση για την εικόνα που παρουσιάστηκε και την αναγνώριση ότι οι φίλαθλοι δεν είδαν αυτό που περίμεναν. Ο κ. Γρηγορίου δεν πρόσθεσε κάτι άλλο, τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι επρόκειτο για μια ντροπιαστική εμφάνιση, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αποτυχίας στον συγκεκριμένο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko