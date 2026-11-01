Η πρέσβης του Ισραήλ βράβευσε ζευγάρι που έσωσε εβραίους στην Κατοχή

Σκηνές ιστορικής μνήμης και βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, απένειμε τον τίτλο των Δικαίων των Εθνών του Ιδρύματος Εβραίων Yad Vashem σε ένα ζευγάρι, τον Ηλία και τη Μαρία Μαχαίρα, για την πράξη τους να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η κόρη τους, Ιφιγένεια Μαχαίρα, καθώς οι γονείς της δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Η απονομή του τίτλου των δικαίων των εθνών

Η εκδήλωση για την απονομή του τίτλου των Δικαίων των Εθνών έλαβε χώρα στο Κοινοτικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ). Το δίπλωμα και το μετάλλιο, που απονεμήθηκαν στη μνήμη του Ηλία και της Μαρίας Μαχαίρα, παραδόθηκαν από την πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, στην κόρη τους, Ιφιγένεια.

Η Ιφιγένεια Μαχαίρα, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, περιέγραψε τους γονείς της ως «ανθρώπους της προσφοράς, που δεν ζητούσαν ποτέ ανταλλάγματα». Αναφέρθηκε επίσης με συγκίνηση στην αδελφή της, η οποία είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες πριν, αλλά είχε υποδεχθεί με μεγάλη χαρά την είδηση της βράβευσης όταν αυτή έγινε γνωστή στην οικογένεια.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του βίκτωρα βενουζίου

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρέμβαση του 98χρονου Βίκτωρα Βενουζίου, ο οποίος ήταν παρών και απευθύνθηκε στην Ιφιγένεια Μαχαίρα. Με φωνή που «έσπαγε» από συγκίνηση, ο κ. Βενουζίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς της, λέγοντας: «Αγαπητή κυρία Ιφιγένεια Μαχαίρα, να είσαι περήφανη για τους γονείς σου και να τιμάς τη μνήμη τους. Προσωπικά, τους ευγνωμονώ, τους ευχαριστώ και ήταν στόχος ζωής για εμένα να είμαι σήμερα εδώ για να πω αυτά τα λόγια».

Ο Βίκτωρ Βενουζίου αποκάλυψε ότι ο Ηλίας και η Μαρία Μαχαίρα έσωσαν τον ίδιο, τους γονείς του και τα άλλα δύο αδέλφια του από το «μένος της ναζιστικής μηχανής θανάτου». Η παρουσία του στην εκδήλωση υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της πράξης των Μαχαίρα και την άμεση επίδρασή της σε ανθρώπινες ζωές.

Η ομιλία της πρέσβης του Ισραήλ

Η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, στην ομιλία της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ιστορία του Βίκτωρα Βενουζίου. Συνέδεσε το παιδί που κάποτε αναζητούσε καταφύγιο από τους Ναζί με τον ηλικιωμένο άνδρα που σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι τιμούν εκείνους που του έσωσαν τη ζωή.

Απευθυνόμενη στον 98χρονο επιζώντα, η πρέσβης ανέφερε: «Πριν από περισσότερα από ογδόντα χρόνια, ήσουν ένα Εβραιόπουλο που έτρεχε μαζί με την οικογένειά του για να ξεφύγει από τους Ναζί. Ένα παιδί που δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να το σκοτώσουν απλώς και μόνο επειδή ήταν Εβραίος. Ένα παιδί που χρειαζόταν κάποιον να του ανοίξει μια πόρτα. Και ο Ηλίας και η Μαρία Μαχαίρα σού άνοιξαν αυτή την πόρτα. Και σήμερα βρίσκεσαι εδώ, μαζί μας».

Η διαχρονική σημασία της πράξης

Η πρέσβης Γιανάι υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της πράξης του Ηλία και της Μαρίας Μαχαίρα, τονίζοντας την ανάγκη για ανθρωπιά και αλληλεγγύη σε περιόδους κρίσης. Η διάσωση του Βίκτωρα Βενουζίου και της οικογένειάς του αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα θάρρους και ανιδιοτέλειας σε μια σκοτεινή περίοδο της ιστορίας.

Η ιστορία των Μαχαίρα αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αντισταθεί στο μίσος και την καταπίεση, προσφέροντας καταφύγιο και ελπίδα σε όσους διώκονταν. Η αναγνώριση από το Ίδρυμα Yad Vashem τιμά όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και το πνεύμα αντίστασης και ανθρωπιάς που επέδειξαν.

Η ζωή του βίκτωρα βενουζίου μετά τη διάσωση

Μετά τη διάσωσή του, ο Βίκτωρ Βενουζίου συνέχισε τη ζωή του, υπηρετώντας μάλιστα ως Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας. Η συνεισφορά του στην κοινότητα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς το 2017 συνέβαλε στη δημιουργία ενός μ... Το γεγονός αυτό δείχνει την ανθεκτικότητα και την προσφορά των επιζώντων, οι οποίοι όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία.

Η ιστορία του κ. Βενουζίου, από το παιδί που αναζητούσε καταφύγιο μέχρι τον ηλικιωμένο άνδρα που τιμά τους σωτήρες του, αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της σημασίας των πράξεων αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από: Newsit