Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover

Κλειστός θα παραμείνει και απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου Flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή από αργά το βράδυ της σημερινής ημέρας και θα διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις αλλαγές αυτές στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Οι εργασίες για το flyover

Η απόφαση για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης οφείλεται στις απαραίτητες εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου Flyover. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στην οδική υποδομή της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες αυτές απαιτούν την προσωρινή παύση της διέλευσης οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και η απρόσκοπτη εκτέλεση των τεχνικών παρεμβάσεων. Η συνέχιση των εργασιών είναι αναγκαία για την πρόοδο του συνολικού σχεδιασμού του Flyover.

Το χρονικό πλαίσιο των ρυθμίσεων

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα απόψε το βράδυ, ξεκινώντας από τις 23:30. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει για αρκετές ώρες, με την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων να αναμένεται να γίνει στις 05:30 το πρωί της επομένης ημέρας.

Αυτό το χρονικό διάστημα έχει επιλεγεί για να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους οδηγούς, καθώς πρόκειται για ώρες κατά τις οποίες ο όγκος της κυκλοφορίας είναι σημαντικά μειωμένος. Ωστόσο, οι οδηγοί που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τον Περιφερειακό κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αλλαγές.

Το τμήμα που επηρεάζεται

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στο ρεύμα πορείας που οδηγεί προς τα Δυτικά. Αυτή η κατεύθυνση είναι αυτή που θα επηρεαστεί άμεσα από τις εργασίες.

Το κλειστό τμήμα του δρόμου εντοπίζεται μεταξύ δύο σημαντικών ανισόπεδων κόμβων. Πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο Κ10, ο οποίος είναι γνωστός ως κόμβος Κωνσταντινοπολίτικα, και τον ανισόπεδο κόμβο Κ9, που αντιστοιχεί στην περιοχή της Τούμπας. Το συγκεκριμένο εύρος του Περιφερειακού θα είναι απροσπέλαστο για τα οχήματα κατά τις προαναφερθείσες ώρες.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, καθώς και των συνεργείων. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των τεχνικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου Flyover.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα βρίσκονται επί τόπου για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας. Η συμμόρφωση με τις προσωρινές αυτές οδηγίες είναι κρίσιμη για την αποφυγή προβλημάτων και την ασφαλή διέλευση από την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki