64Χρονος οδηγός έτρεχε με πάνω από 290 χλμ./ώρα στην Αττική και ανέβαζε βίντεο στα social media

Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονου οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος ανέπτυσσε ταχύτητες άνω των 290 χλμ./ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Ο άνδρας αναρτούσε ο ίδιος βίντεο με τις παραβατικές του συμπεριφορές σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη των πράξεών του.

Μετά από ενδελεχή ανάλυση του υλικού που εντοπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 64χρονου για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η έρευνα και η ταυτοποίηση από την ΕΛΑΣ

Η έρευνα που οδήγησε στην ταυτοποίηση του 64χρονου οδηγού διεξήχθη από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Αυτή η εξειδικευμένη μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως έργο την παρακολούθηση και ανάλυση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τη διακρίβωση παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που αναρτώνται δημόσια.

Οι αστυνομικοί της ομάδας αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό που εντοπίστηκε σε δημοφιλείς πλατφόρμες και, μετά από ενδελεχή διερεύνηση, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 64χρονο ημεδαπό ως τον οδηγό του πολυτελούς αυτοκινήτου που πρωταγωνιστούσε στα επίμαχα βίντεο. Η άμεση ανταπόκριση και η αποτελεσματική ανάλυση του υλικού ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ιλιγγιώδεις ταχύτητες και επικίνδυνοι ελιγμοί

Στα βίντεο που αποτέλεσαν τη βάση της αστυνομικής έρευνας, ο 64χρονος οδηγός εμφανιζόταν να αναπτύσσει ιλιγγιώδεις ταχύτητες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ./ώρα. Οι παραβάσεις αυτές δεν περιορίζονταν μόνο στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αλλά περιελάμβαναν και την εκτέλεση επικίνδυνων ελιγμών.

Οι ενέργειες αυτές του οδηγού, όπως καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν, είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Η επικίνδυνη οδήγηση του πολυτελούς οχήματος, σε συνδυασμό με τους ελιγμούς, δημιουργούσε συνθήκες ακραίας ανασφάλειας στους δρόμους της Αττικής.

Οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής

Οι παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές του 64χρονου καταγράφηκαν σε διάφορους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίοι είναι καθημερινά πολυσύχναστοι. Συγκεκριμένα, τα βίντεο απεικόνιζαν το πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί ελιγμούς στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, καθώς και στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Η επιλογή αυτών των οδικών αρτηριών, όπου η κίνηση οχημάτων είναι συνήθως αυξημένη, υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των πράξεων του οδηγού. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες αποτέλεσαν το σκηνικό για τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιεχόμενο των βίντεο στα social media

Ο 64χρονος οδηγός δεν δίστασε να αναρτήσει ο ίδιος τα βίντεο που τον έδειχναν να οδηγεί επικίνδυνα, σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και το TikTok. Στα επίμαχα βίντεο, ο οδηγός φέρεται να καυχιόταν για τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες που ανέπτυσσε με το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του στους δρόμους της Αττικής.

Η δημόσια έκθεση αυτού του υλικού, όπου ο ίδιος ο δράστης προέβαλλε τις παραβατικές του ενέργειες, ήταν το βασικό στοιχείο που κινητοποίησε τις αρχές. Η ανάλυση των βίντεο από την Ειδική Ομάδα της ΕΛΑΣ ήταν καθοριστική για την ταυτοποίηση του 64χρονου και τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι κατηγορίες και η υποβολή της δικογραφίας

Σε βάρος του 64χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για δύο σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την οδική ασφάλεια. Η πρώτη κατηγορία είναι η επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραβατικές του συμπεριφορές ήταν επαναλαμβανόμενες. Η δεύτερη κατηγορία είναι η προτροπή σε τέλεση αδικήματος, καθώς οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να εκληφθούν ως παρότρυνση και σε άλλους για παρόμοιες πράξεις.

Η δικογραφία, αφού ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτή η ενέργεια αποτελεί το επόμενο βήμα στη νομική διαδικασία, με τον 64χρονο να καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos