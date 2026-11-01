Μαρτυρίες γονέων που καταγγέλλουν ότι η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εκμεταλλεύτηκε δημόσια φωτογραφίες και στοιχεία των ασθενών παιδιών τους, χωρίς να τους αποδοθούν τα ποσά που συγκεντρώθηκαν για τις κρίσιμες θεραπείες τους, προκαλούν έντονη αγανάκτηση. Έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω της ΜΚΟ σε κακουργηματικές απάτες, έχουν συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα, αφού έλαβαν προθεσμία.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μάλιστα, μέρος των χρημάτων αυτών φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις. Η αστυνομική έρευνα έχει φέρει στο φως στοιχεία που αφορούν δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και τη διακίνηση δωρεών μέσω προσωπικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων που διερευνώνται.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φαίνεται πως είχε στήσει μια βιομηχανία εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου. Οι αποκαλύψεις για το «φιλανθρωπικό έργο» του σωματείου έχουν προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαπατήθηκαν. Οι οικογένειες παιδιών με σοβαρές ασθένειες παραχώρησαν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία για τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εράνων, χωρίς, όπως καταγγέλλουν, να γνωρίζουν πόσα χρήματα συγκεντρώνονταν πραγματικά στο όνομά τους.

Η τραγική ιστορία του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα

Ένα από τα θύματα της ΜΚΟ ήταν ο 17χρονος Γιώργος από τη Νάουσα της Ημαθίας, ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Ο Γιώργος ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά. Ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της οργάνωσης που είχε ιδρύσει. Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού, στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

Ο πατέρας του 17χρονου, μιλώντας σε εκπομπή, περιέγραψε την επαφή του με τον κύριο που τον βρήκε, λέγοντάς του ότι ήταν από την «Παιδική Χαρά» και είχε μάθει για την ασθένεια του παιδιού του, πιθανώς από ανάρτηση στη Νάουσα. Του πρότεινε οικονομική βοήθεια για τις ανάγκες του παιδιού, καθώς τα έξοδα ήταν πολλά, όπως τα 60-70 ευρώ ημερησίως για βενζίνες για τις μετακινήσεις στο νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς και διάφορα έμπλαστρα και φάρμακα. Ο πατέρας ανέφερε ότι όσο το παιδί ήταν άρρωστο, μέχρι να φύγει από τη ζωή, του είχαν δώσει ένα ποσό 5.000 ευρώ, και μετά στο τέλος 2.000 ευρώ για το μνημόσυνο.

Ο πατέρας εξέφρασε την οργή του, λέγοντας: «Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο, τι να πω; Δηλαδή, τόσα παιδιά που, τόσα λεφτά φάγανε, τι να πω, δεν έχω κουβέντα, δεν έχω λέξεις. Και τότε εγώ νευρίαζα πάρα πολύ, έλεγα “κάτσε ρε φίλε, τώρα δηλαδή σε ένα χρόνο, σε ενάμιση, μόνο 5 χιλιάρικα μάζεψες; Τα άλλα πού είναι;”»

Η αγωνία της οικογένειας του μικρού Νίκου Εφραίμ

Ο μικρός Νίκος Εφραίμ νοσηλεύεται εδώ και μήνες στο νοσοκομείο Παίδων, αντιμετωπίζοντας σοβαρή ασθένεια. Ο πατέρας του περιγράφει πώς ήρθε σε επαφή με τη ΜΚΟ, αναζητώντας οικονομική στήριξη για να μπορεί η οικογένεια να βρίσκεται κοντά στο παιδί. Γνώρισε μια μητέρα στο νοσοκομείο, την οποία ρώτησε αν γνώριζε κάποιον οργανισμό, εκκλησία ή ίδρυμα που θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά για να συγκεντρωθεί ένα ποσό από τον κόσμο.

Αφού ήρθαν σε επικοινωνία με την οργάνωση, ο πατέρας έστειλε φωτογραφίες του παιδιού, και τους είπαν ότι θα έκαναν έναν έρανο και ό,τι χρήματα συγκεντρωθούν θα τα έπαιρνε η οικογένεια. Οι φωτογραφίες του παιδιού δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενες από εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση. Η οικογένεια δεν είχε εκδώσει άδεια εράνου και ενημερώθηκε ότι οι δωρεές θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν μέσω του λογαριασμού του σωματείου.

Η περίπτωση της μικρής Παρασκευής από την Αμαλιάδα

Ανάλογη ήταν η εμπειρία της οικογένειας της μικρής Παρασκευής από την Αμαλιάδα, η οποία δίνει επίσης μάχη με σοβαρή ασθένεια. Φωτογραφίες της δημοσιεύονταν με περιγραφές για την κατάσταση της υγείας της και εκκλήσεις για δωρεές. Ο πατέρας της εξηγεί ότι αναγκάστηκε να αναζητήσει βοήθεια όταν εξαντλήθηκαν οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, καθώς οι ανάγκες για τη θεραπεία του παιδιού ήταν μεγάλες.

Οι ερωτήσεις του πατέρα του 7χρονου με νευροβλάστωμα

Νέα μαρτυρία γονέα έρχεται στο φως για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μετά τις καταγγελίες για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ένας πατέρας ενός 7χρονου αγοριού, που πάσχει από νευροβλάστωμα, εκφράζει την ανησυχία του για το εάν το ποσό που έφτασε στην οικογένειά του αντιστοιχούσε στο σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για το παιδί του.

Όπως περιγράφει, η πρώτη επαφή με την ΜΚΟ έγινε πέρυσι, όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί του. Εκεί γνώρισε μια άλλη μητέρα, η οποία του μίλησε για τον σύλλογο «Παιδική Χαρά», λέγοντας ότι είχε βοηθήσει και τη δική της οικογένεια στο παρελθόν, και του έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας. Ο πατέρας τηλεφώνησε στην οργάνωση, η οποία του ζήτησε ένα έγγραφο από το νοσοκομείο που να πιστοποιεί την ασθένεια του παιδιού του, καθώς και φωτογραφίες. Στη συνέχεια, του είπαν ότι θα προχωρούσαν σε ανάρτηση για την περίπτωσή τους και ότι όσα χρήματα συγκεντρώνονταν από τον κόσμο θα δίνονταν στο παιδί του.

Η ανταπόκριση του κόσμου, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στον πατέρα, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μάλιστα, όπως θυμάται, μόλις τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκκλησης, οι υπεύθυνοι του συλλόγου τον ενημέρωσαν ότι είχαν ήδη συγκεντρωθεί 10.000 ευρώ, ενώ την πρώτη κιόλας ημέρα είχαν συγκεντρωθεί 4.000 ευρώ. Την ανάρτηση είχε κοινοποιήσει και ένας Κρητικός με μεγάλη απήχηση, ο οποίος είχε επίσης αναφερθεί στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών. Τα χρήματα έφτασαν τελικά στην οικογένεια περίπου 15 με 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκκλησης, με τον πατέρα να υπολογίζει το ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ. Σήμερα, η οικογένεια βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς το παιδί παρουσίασε υποτροπή, και οι οικονομικές ανάγκες είναι μεγάλες. Για τον λόγο αυτό, αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ξανά στον σύλλογο «Παιδική Χαρά», ζητώντας οικονομική βοήθεια για δεύτερη φορά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit