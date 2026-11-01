Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που ανέβαζε βίντεο με επικίνδυνες ταχύτητες στα social media

Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονου οδηγού, ο οποίος αναρτούσε κατ’ επανάληψη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Ο οδηγός εμφανιζόταν στα βίντεο να οδηγεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η αστυνομία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση του 64χρονου την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2026, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του.

Η δράση του 64χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο 64χρονος οδηγός, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, διατηρούσε έντονη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναρτούσε συστηματικά και κατ’ επανάληψη βίντεο, στα οποία ο ίδιος εμφανιζόταν να οδηγεί ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Τα βίντεο αυτά ήταν προσιτά σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, καθώς ο 64χρονος διατηρούσε ανοιχτά προφίλ στις πλατφόρμες του Instagram και του TikTok.

Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, ο οδηγός προέβαλλε την επικίνδυνη συμπεριφορά του στους δρόμους. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή η δημόσια προβολή διεγείρει την πιθανότητα μίμησης από άλλους χρήστες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προβούν σε ανάλογες πράξεις επικίνδυνης οδήγησης, δημιουργώντας κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Ιλιγγιώδεις ταχύτητες και επικίνδυνοι ελιγμοί στην Αττική

Στα βίντεο που δημοσίευε, ο 64χρονος οδηγός κινούνταν σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής, καθώς και σε εθνικές οδούς, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Ειδικότερα, οι διαδρομές του περιλάμβαναν τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, αλλά και τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ο 64χρονος προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου. Η ταχύτητα που ανέπτυσσε το πολυτελές του αυτοκίνητο ήταν συχνά ιλιγγιώδης, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 293 χιλιόμετρα την ώρα, όπως καταγράφηκε στα ίδια τα βίντεο.

Η διαδικασία ταυτοποίησης από την ΟΕΠΤΑ

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων, που αποτελούν μέρος των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), ξεκίνησαν συστηματική έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στην ανάλυση των πληροφοριών και των δεδομένων που ήταν διαθέσιμα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο 64χρονος αναρτούσε τα επίμαχα βίντεο.

Μέσα από την εξειδικευμένη εργασία της ειδικής ομάδας, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 64χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν τόσο ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος όσο και ο διαχειριστής των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιτυχής ταυτοποίηση οδήγησε στην περαιτέρω νομική διαδικασία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο οδηγός

Μετά την ταυτοποίησή του, σε βάρος του 64χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με τις πράξεις του στους δρόμους και τη διαδικτυακή του δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ο 64χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, δεδομένης της επανειλημμένης φύσης των παραβάσεων που καταγράφονταν στα βίντεο. Επιπρόσθετα, του αποδίδεται η κατηγορία της προτροπής σε τέλεση αδικήματος, καθώς η δημόσια προβολή τέτοιων πράξεων θεωρείται ότι ενθαρρύνει άλλους να ακολουθήσουν παρόμοια επικίνδυνη οδική συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit