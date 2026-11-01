Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» συγκέντρωσε 73.200 ευρώ για άρρωστο παιδί, αλλά η οικογένεια δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ

Μία υπόθεση απάτης με εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ή «Child’s Happiness» φέρεται να συγκέντρωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τη θεραπεία ενός παιδιού, χωρίς ωστόσο η οικογένειά του να λάβει ποτέ αυτά τα χρήματα. Ο πατέρας του μικρού Χρήστου, ο οποίος πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια, περιγράφει την αγωνία και την οικονομική του εξάντληση, καθώς αναγκάστηκε να πουλήσει ακίνητα προκειμένου να καλύψει τα απαραίτητα ιατρικά έξοδα.

Ο έρανος και το ποσό των 73.200 ευρώ

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ανέλαβε τη διοργάνωση εράνου για τη συγκέντρωση χρημάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών θεραπείας του μικρού Χρήστου. Μέσω αναρτήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση απευθύνθηκε σε πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για βοήθεια.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο έφτασε τις 73.200 ευρώ. Ωστόσο, η οικογένεια του παιδιού καταγγέλλει ότι δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά φέρονται να κατέληξαν σε λογαριασμούς του κυκλώματος που βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Η σοβαρή ασθένεια του μικρού Χρήστου

Ο μικρός Χρήστος πάσχει από μία σοβαρή νευρολογική ασθένεια, η οποία του προκαλεί συχνές επιληπτικές κρίσεις. Η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση, για την οποία η οικογένειά του επιδίωκε να ταξιδέψει στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, ο στόχος ήταν το παιδί να υποβληθεί σε θεραπεία στην Αγία Πετρούπολη.

Ο πατέρας του Χρήστου περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωνε ο γιος του εξαιτίας των κρίσεων. «Το παιδί, όταν έκανε τρεις κρίσεις την ημέρα… Κάνει το παιδί σου 40 λεπτά κρίσεις και δυο-τρεις ώρες την ημέρα ακινητοποιείται», δήλωσε, αποτυπώνοντας την καθημερινή αγωνία και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η οικογένεια.

Η αγωνία του πατέρα και οι οικονομικές θυσίες

Μιλώντας για την υπόθεση, ο πατέρας του μικρού Χρήστου εξέφρασε την απόγνωσή του για την κατάσταση. «Τίποτα δεν πήραμε. Ούτε ένα ευρώ. Ήμουν απελπισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η οικογένειά του δεν έλαβε την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού.

Προκειμένου να καλύψει τα απαραίτητα ιατρικά έξοδα και να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού του, ο πατέρας αναγκάστηκε να προβεί σε πώληση ακινήτων. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει το μέγεθος της προσωπικής θυσίας και της οικονομικής πίεσης που υπέστη η οικογένεια στην προσπάθειά της να βρει λύση για την υγεία του Χρήστου.

Οι δικαιολογίες για το «μπλοκάρισμα» των χρημάτων

Για ένα διάστημα δύο ετών, ο επικεφαλής της οργάνωσης «Παιδική Χαρά» φέρεται να επικαλούνταν διάφορες δικαιολογίες σχετικά με την αδυναμία απόδοσης των χρημάτων στην οικογένεια. Συγκεκριμένα, αναφερόταν σε δήθεν τραπεζικό μπλοκάρισμα των χρημάτων, ως αιτία για την καθυστέρηση ή την μη καταβολή του ποσού των 73.200 ευρώ.

Αυτές οι δικαιολογίες διατηρήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η οικογένεια του Χρήστου συνέχιζε να αγωνίζεται μόνη της για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων, χωρίς να λαμβάνει την υποστήριξη που υποτίθεται ότι είχε συγκεντρωθεί μέσω του εράνου.

Με πληροφορίες από: Enikos