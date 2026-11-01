Η μητέρα ενός 12χρονου αγοριού, του οποίου η αγωνία για την υγεία την οδήγησε να αναζητήσει οικονομική βοήθεια, καταγγέλλει σήμερα αίσθημα προδοσίας. Μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, η ίδια περιγράφει στο ThessPost.gr την εμπειρία της. Η γυναίκα επιβεβαιώνει ότι έλαβε στήριξη, ωστόσο δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιο μέρος των δωρεών έφτασε τελικά στην οικογένειά της.

Η αναζήτηση βοήθειας εν μέσω δυσκολιών

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του γιου της. Η μητέρα άκουσε από άλλους γονείς για μια οργάνωση που πραγματοποιούσε δράσεις οικονομικής ενίσχυσης παιδιών με προβλήματα υγείας. Αντιμετωπίζοντας η ίδια μεγάλες δυσκολίες, ζήτησε να μάθει εάν μπορούσε να λάβει βοήθεια.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου», περιγράφει η ίδια. Οι συζητήσεις στους διαδρόμους της κλινικής την οδήγησαν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ThessPost.gr, στην επικοινωνία με την 35χρονη που περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης.

Η συμφωνία για δημοσιοποίηση και η στήριξη

Η 35χρονη ενημέρωσε τη μητέρα ότι για την κινητοποίηση των δωρητών θα δημοσιεύονταν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες του παιδιού, μαζί με πληροφορίες για την ασθένειά του, τη λευχαιμία. Η μητέρα δέχθηκε, προσδοκώντας ότι η δημοσιοποίηση θα εξασφάλιζε την απαραίτητη υποστήριξη για την οικογένειά της.

«Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», αναφέρει η ίδια. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τον γιο της.

Η έλλειψη ενημέρωσης και η καταγγελία

Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της καταγγελίας της μητέρας. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι έλαβε στήριξη, αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιο μέρος των δωρεών έφτασε τελικά στην οικογένεια και τι απέγιναν τα υπόλοιπα χρήματα. Η μαρτυρία της φωτίζει την πλευρά των γονέων που απευθύνθηκαν στη ΜΚΟ που εξαπατούσε δωρητές αναζητώντας στήριξη, χωρίς να γνωρίζουν, όπως καταγγέλλει η ίδια, πόσα χρήματα συγκεντρώνονταν στο όνομα των παιδιών τους και πώς διαχειρίζονταν οι υπεύθυνοι τις δωρεές.

Οι αποκαλύψεις και η απογοήτευση

Μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα, εκείνο που τη βαραίνει ιδιαίτερα είναι η έκθεση του παιδιού της στο διαδίκτυο. «Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», λέει, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το ενδεχόμενο η ανάγκη της οικογένειας να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικό πλουτισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από την εξέταση γονέων 34 παιδιών και τη διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι οι δωρεές που αντιστοιχούσαν... Η πληροφορία αυτή παραμένει ατελής στην πηγή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr