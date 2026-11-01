Νατάσα Παζαΐτη: Η ζωή δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, η καριέρα και οι τύψεις

Η Νατάσα Παζαΐτη προχώρησε πρόσφατα σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μιλώντας για διάφορες πτυχές της ζωής της. Αναφέρθηκε στη ζωή της στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, στην προσωπική της προσπάθεια να διαμορφώσει τη δική της επαγγελματική πορεία, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν την προσωπική και οικογενειακή της ζωή. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού μίλησε επίσης για την κριτική που δέχθηκε λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο, καθώς και για τις τύψεις που εξακολουθεί να αισθάνεται σχετικά με τον χρόνο που στερήθηκε από τα παιδιά της.

Η διπλή ταυτότητα και η επαγγελματική διαδρομή

Όπως εξήγησε η ίδια, όταν παντρεύτηκε τον Κώστα Καραμανλή, ήταν 31 ετών και βρισκόταν ήδη στο τρίτο έτος των σπουδών της στην Ιατρική. Ο βασικός στόχος της ζωής της ήταν πάντοτε οι σπουδές της και η αφοσίωσή της στην Ιατρική επιστήμη, καθώς, όπως δήλωσε, δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική.

«Είμαι η σύζυγος του Καραμανλή και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, αλλά είμαι η Νατάσα Παζαΐτη. Έχω τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τη δική μου καριέρα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη της να διατηρήσει την προσωπική της ταυτότητα και να χαράξει τη δική της επαγγελματική διαδρομή ανεξάρτητα.

Οι προκλήσεις της δημοσιότητας

Η Νατάσα Παζαΐτη δεν απέφυγε να αναφερθεί και στην απαιτητική πλευρά της δημοσιότητας, παραδεχόμενη ότι η ιδιότητα της συζύγου ενός πολιτικού αρχηγού την είχε καταστήσει πολλές φορές έναν εύκολο στόχο για επικρίσεις και κακόβουλα σχόλια. Όπως ανέφερε, «είναι αλήθεια ότι όταν είσαι σύζυγος πολιτικού αρχηγού, τότε είσαι ένας εύκολος στόχος».

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθεί κανείς αντιμέτωπος με κριτική, ψευδολογίες, εσκεμμένους ψιθυρισμούς και κακεντρέχειες. Αυτό το φαινόμενο, όπως εξήγησε, είναι φυσικό να συμβαίνει λόγω της πολιτικής πόλωσης που επικρατεί. Ωστόσο, η ίδια προσπάθησε να το αφήσει πίσω της, κλείνοντας τα αυτιά της και προχωρώντας μπροστά, καθώς, όπως δήλωσε, αν καθόταν να δίνει σημασία σε όλα όσα συζητούσαν, δεν θα προχωρούσε στη ζωή της.

Προσωπικές απώλειες και μητρικές τύψεις

Στην εξομολόγησή της, η Νατάσα Παζαΐτη μίλησε και για την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο, ένα γεγονός που την σημάδεψε βαθιά στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, εξέφρασε τις τύψεις που εξακολουθεί να αισθάνεται για τον χρόνο που στερήθηκε από τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας τις οικογενειακές στιγμές που, όπως είπε, δεν γυρίζουν πίσω.

Η αφοσίωση στη χειρουργική μαστού

Η προσωπική αυτή εμπειρία, σε συνδυασμό με όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της ιατρικής της εκπαίδευσης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να ασχοληθεί με τη χειρουργική μαστού. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι την «μάγεψε» το γεγονός ότι μπορούσε να παρέμβει ο ίδιος σε μια ασθένεια.

«Με μάγεψε το γεγονός ότι μπορούσες ο ίδιος να παρέμβεις σε μια ασθένεια, όχι απλά να δώσεις φάρμακα για να κάνεις καλά έναν ασθενή, αλλά να βάλεις τα χέρια σου, δηλαδή τον ίδιο σου τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας με σαφήνεια το πάθος της και την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr