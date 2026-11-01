Εγκληματική οργάνωση εκμεταλλευόταν ΜΚΟ και έστηνε αγώνες για στοίχημα

Μια εγκληματική οργάνωση φέρεται να εκμεταλλευόταν τον πόνο οικογενειών μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» της και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η δράση της περιελάμβανε τη χειραγώγηση αγώνων σε τοπικά πρωταθλήματα της Πιερίας και τον στοιχηματισμό σε συγκεκριμένα αγωνιστικά γεγονότα. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοδότησης ομάδων, στησίματος αγώνων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ η οικονομική έρευνα έφερε στο φως τη διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν στο όνομα παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Τα χρήματα αυτά, αντί να καταλήξουν στις οικογένειες, φέρεται να τροφοδοτούσαν το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού και άλλων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Η διπλή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με δύο βασικές υποομάδες, καθεμία με διακριτό αλλά συνδεδεμένο ρόλο. Η πρώτη υποομάδα είχε ως κύρια δραστηριότητα τη συγκέντρωση χρημάτων, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο και την ευαισθησία του κοινού. Συγκεκριμένα, ζητούσε δωρεές στο όνομα παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, με τη ΜΚΟ να έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη υποομάδα επικεντρωνόταν στον αθλητικό χώρο, επιχειρώντας να επηρεάσει τα αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Στόχος ήταν η εξασφάλιση αγωνιστικών οφελών για συγκεκριμένες ομάδες και, κυρίως, η αποκόμιση κερδών από στοιχήματα που τοποθετούνταν σε προκαθορισμένα γεγονότα εντός των αγώνων.

Ο ρόλος του 37χρονου φερόμενου ως επικεφαλής

Το νήμα που συνέδεε τις δύο αυτές παράνομες δραστηριότητες ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος Κ.Φ. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται ως ο επικεφαλής της οργάνωσης και ταυτόχρονα ιδρυτής της ΜΚΟ. Η έρευνα έδειξε ότι ο Κ.Φ. χρηματοδοτούσε τη δράση της οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, χρησιμοποιώντας χρήματα που εκτιμάται ότι προέρχονταν από τις δωρεές που συγκεντρώνονταν για τα άρρωστα παιδιά.

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι από τα σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ, ένα σημαντικά μικρότερο ποσό, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κατέληξε τελικά στις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρεται να διοχετεύονταν σε άλλες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Στημένα παιχνίδια και εκατομμύρια στο στοίχημα

Η δράση της οργάνωσης επεκτάθηκε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Πιερίας, όπου φέρεται να έστηνε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και αναμετρήσεων Κ19. Οι στοιχηματικές επιλογές δεν αφορούσαν μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και ειδικά γεγονότα εντός του αγώνα, όπως η λήψη καρτών ή η καταλογισμός πέναλτι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ένας αγώνας στον οποίο καταλογίστηκαν δύο πέναλτι, γεγονός που φέρεται να ήταν μέρος του σχεδίου της οργάνωσης.

Η διαδρομή του χρήματος οδήγησε τους αστυνομικούς και σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, όπου εντοπίστηκαν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 37χρονος Κ.Φ. είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες, ενώ είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ξέπλυμα χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο στοιχηματισμός χρησιμοποιούνταν και ως μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο, χρήματα που φέρεται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες μπορούσαν να εμφανιστούν εκ νέου ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Για την περαιτέρω νομιμοποίηση των εσόδων, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε και εικονικές εταιρείες.

Μεταξύ αυτών των εταιρειών ήταν η «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με αντικείμενο τη διαφήμιση, και η «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», η οποία δήλωνε παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης υγείας και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Και οι δύο εταιρείες ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026 και είχαν κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν συνολικά εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, η αξία των οποίων ανερχόταν στα 149.700 ευρώ.

Η έναρξη της έρευνας και οι συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025. Αφορμή στάθηκε επώνυμη καταγγελία που υπέβαλε μια μητέρα στον εισαγγελέα, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες των διωκτικών αρχών. Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Οι έξι συλλήψεις αποτελούν το πρώτο απτό αποτέλεσμα της πολύπλευρης έρευνας, η οποία συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση του δικτύου και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η υπόθεση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις για την εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis