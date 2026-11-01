Καταγγελίες για απάτη ΜΚΟ με δωρεές και θρήνος στον στίβο για την Κιάρα Μαγκίν

Μια υπόθεση καταγγελλόμενης απάτης με δωρεές από Μη Κυβερνητική Οργάνωση έρχεται στο φως, με τον πατέρα ενός 17χρονου που έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία να δηλώνει πως η οικογένειά του έλαβε ένα πολύ μικρό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν στο όνομα του παιδιού. Την ίδια στιγμή, ο αθλητικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου της Ιρλανδής πρωταθλήτριας Ευρώπης στα 1.500 μέτρα, Κιάρα Μαγκίν, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών.

Οι καταγγελίες για τη ΜΚΟ και ο 17χρονος Γιώργος

Ο κ. Γιάννης, πατέρας του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα Ημαθίας, κατέθεσε τη δική του μαρτυρία σχετικά με τη δράση μιας ΜΚΟ. Ο Γιώργος διαγνώστηκε το 2018 με οξεία μυελογενή λευχαιμία, και η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Περίπου πέντε με έξι μήνες μετά τη διάγνωση, ο 37χρονος επικεφαλής της οργάνωσης επικοινώνησε μαζί τους, προσφέροντας οικονομική βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ ζήτησε φωτογραφίες, βίντεο και στοιχεία από το νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί η ασθένεια του παιδιού. Αφού η οικογένεια έστειλε το απαιτούμενο υλικό, δημοσιεύτηκε έκκληση για οικονομική ενίσχυση στο όνομα του Γιώργου. Ο κ. Γιάννης δήλωσε ότι δέχτηκε την προσφορά βοήθειας, καθώς «σαν πατέρας, εννοείται ότι δέχτηκα. Γιατί όχι;».

Τα χρήματα των δωρεών και οι αντιδράσεις

Στην πορεία, ο κ. Γιάννης παρατήρησε ότι κάτω από τις αναρτήσεις της ΜΚΟ υπήρχαν αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν να δημοσιοποιηθεί ο λογαριασμός της οικογένειας και όχι εκείνος της οργάνωσης. «Έβλεπα την ανάρτηση και έβλεπα κόσμο να μαλώνει μαζί τους. Έλεγαν: “Γιατί δεν βάζετε τον λογαριασμό του παιδιού και βάζετε τον δικό σας λογαριασμό;”», θυμάται ο πατέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΜΚΟ χρησιμοποιούσε δύο ή τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο κ. Γιάννης αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της οργάνωσης, προτείνοντάς του να δημοσιοποιηθεί ο λογαριασμός του Γιώργου. Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Όχι φίλε, αυτός είναι ο λογαριασμός και άσε τον κόσμο τι λέει και τι κάνει. Και άμα θέλεις, εγώ μπορώ να το σταματήσω».

Ο θάνατος του Γιώργου και οι οικονομικές δυσκολίες

Ο πατέρας υπολογίζει ότι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για την ασθένεια του Γιώργου, συγκεντρώθηκαν περίπου 5.000 ευρώ, τα οποία δίνονταν σταδιακά από τον επικεφαλής της οργάνωσης, ο οποίος τον ενημέρωνε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τα ποσά. Η περιπέτεια του Γιώργου είχε τραγική κατάληξη, καθώς το παιδί πέθανε.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου, η οικογένεια αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες ακόμη και για την κατασκευή του μνήματός του. Σε επικοινωνία με μια γυναίκα από την οργάνωση, ο κ. Γιάννης εξέφρασε την ανάγκη να συγκεντρωθούν χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν στην οικογένεια στο χέρι. Το συνολικό ποσό που υπολογίζει ότι έλαβε η οικογένεια από την οργάνωση, τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειας όσο και μετά τον θάνατο του παιδιού, ανέρχεται στα 7.000 ευρώ. Ο κ. Γιάννης δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ από την οργάνωση για το συνολικό ύψος των δωρεών που συγκεντρώθηκαν στο όνομα του γιου του, το οποίο ο ίδιος υπολογίζει ότι έφτασε τα 138.000 ευρώ.

Θρήνος στον παγκόσμιο στίβο: Η απώλεια της Κιάρα Μαγκίν

Θλίψη στον παγκόσμιο στίβο προκαλεί ο θάνατος της Κιάρα Μαγκίν, της πρωταθλήτριας Ευρώπης στα 1.500 μέτρα. Η Ιρλανδή αθλήτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του εντέρου σε προχωρημένο στάδιο. Η διάγνωση για καρκίνο του εντέρου σταδίου 4 είχε γίνει τον Μάιο του 2025.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Κυριακή (1/11), μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα το πρωί, στις 06:30, η Κιάρα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τους αγαπημένους της ανθρώπους. Μια αγαπημένη κόρη, αδελφή, σύζυγος, φίλη και πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα μας λείψει βαθιά. Ας αναπαυθεί η ψυχή της», αναφερόταν στη συγκινητική ανακοίνωση.

Η λαμπρή καριέρα και η προσωπική ζωή

Η Κιάρα Μαγκίν είχε μια λαμπρή αθλητική πορεία, έχοντας συμμετάσχει δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2024, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης. Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το γεγονός ότι μόλις τον Οκτώβριο, η Μαγκίν είχε παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφό της, Τόμας Μόραν, σε μια μικρή πολιτική τελετή στο Μπέλφαστ.

Παρά τη σοβαρότητα της ασθένειάς της, η 34χρονη προσπαθούσε να διατηρεί την αισιοδοξία της και να βρίσκει χαρά στις καθημερινές στιγμές. Νωρίτερα μέσα στο 2026, είχε ευχαριστήσει δημόσια όσους τη στήριζαν, δηλώνοντας πως συνέχιζε να «βρίσκει τη χαρά στην καθημερινότητα». Τον Ιούνιο, είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την αθλητική διαδρομή που κατάφερε να πραγματοποιήσει, τονίζοντας ότι είχε την τύχη να ζήσει μια καριέρα «που πολλοί άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν».

Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού

Η Ομοσπονδία Στίβου της Ιρλανδίας (Athletics Ireland) εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της αθλήτριας. «Είμαστε συντετριμμένοι. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς ανθρώπους. Η Κιάρα θα μείνει στη μνήμη μας για το θάρρος, την καλοσύνη και το απίστευτο πνεύμα της», ανέφερε η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

«Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους της ανθρώπους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Κιάρα», κατέληγε το μήνυμα, αποχαιρετώντας μια αθλήτρια που άφησε το στίγμα της τόσο με τις επιδόσεις της όσο και με τη στάση ζωής της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit