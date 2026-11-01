Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε δωρεές για άρρωστα παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά δεν κατέληγαν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Η αποκάλυψη αυτής της απάτης έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις σε όσους είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια. Ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν μεταξύ των θυμάτων είναι και ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είχε προβεί σε μια σημαντική δωρεά. Ο ίδιος, μέσω της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνά, εξέφρασε τον συγκλονισμό του για τις αποκαλύψεις, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι επρόκειτο για απάτη.

Οι εξελίξεις γύρω από την απάτη της ΜΚΟ

Η υπόθεση της ΜΚΟ, η οποία φέρεται να εξαπατούσε πολίτες συγκεντρώνοντας δωρεές με το πρόσχημα της βοήθειας σε άρρωστα παιδιά, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση φέρεται να «έτρωγε» τα χρήματα που συγκεντρώνονταν, αντί να τα διαθέτει για τον ευγενή σκοπό που διαφήμιζε. Αυτή η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ένα κύμα αγανάκτησης και προβληματισμού στην κοινή γνώμη, καθώς αφορά την εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας για προσωπικό όφελος.

Στο πλαίσιο αυτής της απάτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, γνωστός για την κοινωνική του ευαισθησία, είχε προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο τραγουδιστής είχε δώσει 13.000 ευρώ, με την πρόθεση να βοηθήσει ένα συγκεκριμένο παιδί, καθώς είχε συγκινηθεί ιδιαίτερα από την περίπτωσή του. Η πράξη του αυτή, όπως και πολλές άλλες, αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες.

Η δημοσιοποίηση της δωρεάς και η αντίδραση του τραγουδιστή

Η δωρεά που είχε κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος στην εν λόγω ΜΚΟ είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, καθώς η ίδια η οργάνωση είχε επιλέξει να την προβάλει. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2026, η ΜΚΟ είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, αναδεικνύοντας την οικονομική προσφορά του τραγουδιστή. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο την προβολή της δωρεάς και, πιθανώς, την ενθάρρυνση και άλλων ανθρώπων να προσφέρουν βοήθεια.

Την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου του 2026, η Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Mega Non Stop» που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι MEGA, αποκάλυψε την επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία και δεν είχε ιδέα για τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την απάτη της ΜΚΟ. Η απόστασή του από την Ελλάδα και η άγνοιά του για το τι συνέβαινε, ενέτειναν τον αιφνιδιασμό του.

Ο συγκλονισμός του Νίκου Οικονομόπουλου

Η Μαρία Αντωνά μετέφερε αυτούσια τη δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος εξέφρασε τον βαθύ του συγκλονισμό. «Μαρία είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα ήταν μια απάτη», της είπε ο τραγουδιστής, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος στην εκπομπή του MEGA. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έκπληξη και την απογοήτευση του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε προσφέρει με αγαθές προθέσεις ένα τόσο σημαντικό ποσό.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ως άνθρωπος, έχει επιδείξει επανειλημμένα την ιδιαίτερη ευαισθησία του απέναντι στα παιδιά. Η Μαρία Αντωνά σημείωσε ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται πολλές φορές δίπλα σε παιδιά που έχουν ανάγκη, προσφέροντας τη βοήθειά του. Συχνά, επιλέγει να μην δημοσιοποιεί αυτές τις πράξεις για τους δικούς του λόγους, διατηρώντας την ιδιωτικότητα των φιλανθρωπικών του ενεργειών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η ΜΚΟ είχε επιλέξει να αναδείξει τη δωρεά των 13.000 ευρώ, η οποία είχε γίνει για να βοηθήσει το παιδάκι που είχε συγκινήσει τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Με πληροφορίες από: Newsit