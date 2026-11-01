Απάντηση Καραπαπά σε Κουβεντίδη για τη διαιτησία: «Έχω και ένα με τον Τοτό...»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προέβη σε δημόσια απάντηση προς τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργο Κουβεντίδη. Η απάντηση αυτή ήρθε ως αντίδραση σε ανάρτηση του κ. Κουβεντίδη, η οποία αφορούσε τη διαιτησία στον αγώνα Κηφισιά - Ολυμπιακός, που έληξε με σκορ 2-3 υπέρ του Ολυμπιακού για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο κ. Κουβεντίδης είχε σχολιάσει τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον κ. Καραπαπά να ανταποδίδει με δική του ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε το αρχικό story του στελέχους του ΠΑΟΚ. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό του αγώνα και σε γενικότερα ζητήματα διαιτησίας.

Η ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνίας του ΠΑΟΚ

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ολυμπιακό, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και έληξε με σκορ 2-3, σχολίασε τη διαιτησία της αναμέτρησης. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, το στέλεχος του «Δικεφάλου του Βορρά» έθεσε ένα ερώτημα που αφορούσε την εφαρμογή των κανονισμών περί καρτών. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουβεντίδης αναρωτήθηκε: «Αν παρείς δεύτερη κίτρινη, σε λίγο γίνεσαι αλλαγή;». Αυτή η δήλωση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την άμεση αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Η απάντηση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση του Γιώργου Κουβεντίδη. Ο κ. Καραπαπάς επέλεξε να απαντήσει επίσης μέσω ανάρτησης, στην οποία ενσωμάτωσε το αρχικό story του διευθυντή επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας έτσι ένα άμεσο διάλογο.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκίνησε με μία γενική τοποθέτηση σχετικά με τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. «Αρχικά να ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία», έγραψε χαρακτηριστικά, θέτοντας το πλαίσιο της απάντησής του.

Το σχόλιο για τον Τοτό και η αμφισβήτηση για τον Φρόιλερ

Πέρα από την αρχική του τοποθέτηση, ο Κώστας Καραπαπάς πρόσθεσε και ένα σχόλιο με χιουμοριστική διάθεση, αναφέροντας: «Έχω και ένα με τον Τοτό, αλλά το κρατάω για μετά». Ωστόσο, το κύριο μέρος της απάντησής του επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο διαιτητικό ζήτημα που προέκυψε στον αγώνα.

Ο κ. Καραπαπάς έθεσε ευθέως το ερώτημα σχετικά με την κάρτα του ποδοσφαιριστή Φρόιλερ, αμφισβητώντας την ορθότητα της παρατήρησης του κ. Κουβεντίδη. «Άλλο είναι το θέμα. Ποιος έπεισε τον συμπαθέστατο υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ ότι ο Φρόιλερ είχε πρώτη κίτρινη ώστε να πάρει δεύτερη;;;», ανέφερε στην ανάρτησή του, υποδεικνύοντας ότι ο Φρόιλερ δεν είχε δεχθεί προηγουμένως κίτρινη κάρτα, κάτι που θα καθιστούσε άκυρη τη συζήτηση για δεύτερη κίτρινη.

Η αναφορά στον Κωνσταντέλια

Μέσα στην ίδια ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός συμπεριέλαβε και μία παρατήρηση που αφορούσε τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και τον διευθυντή επικοινωνίας του ΠΑΟΚ. Ο κ. Καραπαπάς αναφέρθηκε στον κ. Κουβεντίδη ως «συμπαθέστατο υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε μία παρένθεση στην οποία σχολίασε: «(που το καλοκαίρι ενημερώθηκε μετά από εμάς ότι... έφυγε ο Κωνσταντέλιας από την ομάδα του)». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Καραπαπάς υπονόησε ότι ο διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια από την ομάδα του σε μεταγενέστερο χρόνο από ό,τι η πλευρά του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Athletiko