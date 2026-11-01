Η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στα μέσα Νοεμβρίου: Ποια μαθήματα αφορά

Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει για το σχολικό έτος 2026-2027 το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε μαθητές, καλύπτοντας έξι μαθήματα του Γυμνασίου και επτά Ειδικά Μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η λειτουργία του φιλοξενείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), με βασικό στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Οι δηλώσεις της υπουργού Παιδείας

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος. Η κα Ζαχαράκη ανέφερε ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,5% στην προσέλευση των μαθητών Λυκείου στα τμήματα προετοιμασίας των Ειδικών Μαθημάτων, γεγονός που δείχνει την ανάγκη και την αποδοχή του θεσμού.

Η υπουργός τόνισε πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος: «κανένα παιδί να μη στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται εξαιτίας του τόπου κατοικίας του ή των οικονομικών δυνατοτήτων της οικογένειάς του». Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός δημόσιου σχολείου που στέκεται αρωγός σε κάθε παιδί, ενισχύοντας τις δυνατότητές του και προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και προόδου.

Ενίσχυση γνώσεων στο Γυμνάσιο

Σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο, η κα Ζαχαράκη την χαρακτήρισε ως «ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στην ισότητα των ευκαιριών». Μέσω του δημόσιου σχολείου, παρέχεται δωρεάν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου που τη χρειάζονται. Αυτό γίνεται ώστε να καλύψουν μαθησιακά κενά, να ενισχύσουν την επίδοσή τους και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που επιδιώκουν τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Εστιάζει σε έξι κομβικά μαθήματα: τη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Αγγλικά. Η δωρεάν, εξατομικευμένη και προαιρετική αυτή συνδρομή αποσκοπεί στην ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών.

Προετοιμασία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελληνίων

Παράλληλα με την υποστήριξη στο Γυμνάσιο, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει και την προετοιμασία των υποψηφίων Λυκείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων απευθύνεται σε τελειόφοιτους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και σε μαθητές της Δ’ τάξης Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) που έχουν επιλέξει ειδικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε επτά Ειδικά Μαθήματα, παρέχοντας προετοιμασία στους υποψηφίους. Μεταξύ των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνονται το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ορισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ευελιξία και ισότητα στην πρόσβαση

Η λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) οργανώνεται με ευελιξία, όπως σημείωσε η υπουργός. Αυτή η ευελιξία έχει ως στόχο να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στην εκπαιδευτική υποστήρεση δεν θα αποτελεί προνόμιο, αλλά δικαίωμα για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με τον δωρεάν, εξατομικευμένο και προαιρετικό του χαρακτήρα, αποτελεί ένα εργαλείο για τη θωράκιση των βασικών γνώσεων των μαθητών και την αποτελεσματική καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης σε όλους.

Με πληροφορίες από: Enikos