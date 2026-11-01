Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε επιχείρηση, κράτησαν ομήρους και πυροβόλησαν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, μετά από απόπειρα ένοπλης ληστείας σε μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα. Τρία έως τέσσερα άτομα, που έφεραν όπλα, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, κρατώντας ομήρους δύο υπαλλήλους ιδιωτικής ασφάλειας. Σύμφωνα με καταγγελία, οι δράστες πυροβόλησαν και εναντίον ενός τρίτου υπαλλήλου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η εισβολή και η κλήση στην αστυνομία

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η τοπική Αστυνομία δέχθηκε επείγουσα κλήση. Η κλήση προήλθε από υπάλληλο εταιρείας φύλαξης, ο οποίος ενημέρωσε για την εισβολή ενόπλων στις εγκαταστάσεις της μεγάλης επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αναφορά του υπαλλήλου, τρία έως τέσσερα άτομα, τα οποία ήταν οπλισμένα, είχαν εισέλθει στην επιχείρηση με σκοπό τη ληστεία. Η παρουσία των ενόπλων προκάλεσε άμεσα ανησυχία και την ενεργοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Ομηρία και πυροβολισμοί

Ο υπάλληλος που πραγματοποίησε την κλήση στην αστυνομία κατήγγειλε ότι οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του. Εκείνη τη στιγμή, ο υπάλληλος βρισκόταν μέσα στο όχημά του, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τους εισβολείς.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του κτηρίου, δύο συνάδελφοί του, επίσης υπάλληλοι ιδιωτικής ασφάλειας, κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα κλίμα έντασης και κινδύνου για τους εργαζομένους της επιχείρησης.

Η καταδίωξη και η διαφυγή των δραστών

Μετά την ενημέρωση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο της επιχείρησης στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα. Οι δράστες, αντιλαμβανόμενοι την άφιξη της αστυνομίας, φέρεται να εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις.

Ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι ένοπλοι διέφυγαν με ένα ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας που κρατούσαν ομήρους. Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Δαμασίου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες άφησαν το αυτοκίνητο στο Δαμάσι προκειμένου να συνεχίσουν τη διαφυγή τους με διαφορετικό τρόπο, πιθανόν με άλλο μέσο ή πεζή, ώστε να μην εντοπιστούν.

Προηγούμενο περιστατικό με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μεγάλης επιχείρησης δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ένοπλης ληστείας.

Το προηγούμενο περιστατικό είχε συμβεί μέσα στο σπίτο του ιδιοκτήτη. Τότε, οι δράστες, απειλώντας τον με πιστόλια, είχαν καταφέρει να του αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Μετά από έρευνες, ορισμένοι από τους δράστες εκείνης της ληστείας είχαν συλληφθεί.

Η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν επισταμένως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η νέα απόπειρα ληστείας στη Λάρισα. Συλλέγονται στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της εισβολής. Οι αρχές εργάζονται για να φέρουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki