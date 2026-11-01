Η απίθανη φιλία ενός ηλεκτρολόγου με μια αρκούδα στη Βοσνία

Μια απίθανη ιστορία φιλίας αναπτύχθηκε ανάμεσα σε έναν ηλεκτρολόγο από τη Βοσνία και μια αρκούδα, η οποία ξεκίνησε το 2019 όταν ο Πέταρ Τούμπιτς βρήκε ένα εγκαταλελειμμένο αρκουδάκι στα βουνά. Το μικρό ζώο ζύγιζε μόλις δύο κιλά και η επιβίωσή του φάνταζε δύσκολη χωρίς τη μητέρα του. Ο κ. Τούμπιτς αποφάσισε να το πάρει στο σπίτι του, να το φροντίσει και να του προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια για να επιβιώσει.

Η διάσωση της μικρής Μάσα

Η ιστορία ξεκίνησε το 2019, όταν ο Πέταρ Τούμπιτς, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, εντόπισε ένα αρκουδάκι στα βουνά της Βοσνίας. Το ζώο ήταν εγκαταλελειμμένο και ζύγιζε μόλις δύο κιλά, γεγονός που καθιστούσε την επιβίωσή του στη φύση εξαιρετικά δύσκολη. Ο κ. Τούμπιτς, βλέποντας την ανάγκη του μικρού πλάσματος, αποφάσισε να το πάρει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στο όρος Όζρεν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Εκεί, ο Πέταρ, μαζί με τη σύζυγό του Μίλιτσα και την κόρη τους Εύα, άρχισαν να φροντίζουν τη μικρή αρκούδα, την οποία ονόμασαν Μάσα. Την τάιζαν με γάλα και φρούτα, προσπαθώντας να την κρατήσουν στη ζωή και να της προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Η φροντίδα αυτή ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη της Μάσα, η οποία σταδιακά άρχισε να δυναμώνει και να μεγαλώνει.

Μια αρκούδα 150 κιλών που αναζητά αγκαλιές

Επτά χρόνια μετά τη διάσωσή της, η Μάσα έχει μεταμορφωθεί σε μια ενήλικη αρκούδα, με το βάρος της να αγγίζει πλέον τα 150 κιλά. Παρά το εντυπωσιακό της μέγεθος, η Μάσα διατηρεί μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον άνθρωπο που την έσωσε. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον Πέταρ Τούμπιτς σαν να είναι ακόμα το μικρό αρκουδάκι που χωρούσε στην αγκαλιά του, αναζητώντας συνεχώς την προσοχή και τα χάδια του.

Η Μάσα πλησιάζει τον Πέταρ για χάδια και προσπαθεί ακόμη να σκαρφαλώσει στην αγκαλιά του, όπως έκανε όταν ήταν μικρή. Αυτή η συμπεριφορά, αν και εκδηλώνει την αγάπη της, δεν είναι πάντα ανώδυνη για τον Πέταρ. Ο ίδιος έχει υποστεί μώλωπες και έχει δει τα ρούχα του να σκίζονται κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών τους, κάτι που όμως δεν έχει αλλάξει τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με το ζώο.

Η δημιουργία του καταφυγίου «Naša Maša»

Η ιστορία της Μάσα δεν επηρέασε μόνο τη ζωή του Πέταρ Τούμπιτς προσωπικά, αλλά άλλαξε σταδιακά ολόκληρη τη ζωή της οικογένειας και την αποστολή τους. Ο Πέταρ, εμπνευσμένος από τη διάσωση και τη φροντίδα της Μάσα, άρχισε να περιθάλπει και άλλα ζώα που είχαν ανάγκη. Με τον καιρό, ο χώρος του μετατράπηκε σε ένα ιδιότυπο καταφύγιο άγριας ζωής, το οποίο ονομάστηκε «Naša Maša».

Σήμερα, το καταφύγιο φιλοξενεί μια ποικιλία ζώων, πέρα από τη Μάσα. Ανάμεσα στους φιλοξενούμενους περιλαμβάνονται μια δεύτερη αρκούδα, η Λιούμπιτσα, καθώς και λύκοι, ελάφια και ρακούν. Το έργο του Πέταρ Τούμπιτς και η μοναδική αυτή πρωτοβουλία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο επισκεπτών όσο και δημοσιογράφων, οι οποίοι επισκέπτονται το καταφύγιο για να δουν από κοντά την προσπάθεια αυτή.

Προβληματισμοί για την επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του καταφυγίου και την αγάπη που προσφέρεται στα ζώα, υπάρχει και μια δύσκολη πλευρά σε αυτή την ιστορία. Ο Πέταρ Τούμπιτς έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι αρκούδες στο φυσικό τους περιβάλλον, ωστόσο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά τους να επιβιώσουν.

Η μακροχρόνια επαφή τους με ανθρώπους και η εξάρτησή τους από τη φροντίδα του καταφυγίου μπορεί να έχει δυσκολέψει την προσαρμογή τους στις συνθήκες της άγριας φύσης. Ο προβληματισμός αυτός δείχνει την ευθύνη που νιώθει ο Πέταρ για το μέλλον των ζώων που έχει διασώσει και φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki