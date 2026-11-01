Υπό κράτηση παραμένει ο 46χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για μπαράζ εμπρησμών σε σπίτια και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα. Ο αξιωματικός θεωρείται επίσης ύποπτος για μία τρίτη, παρόμοια, επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη ενώπιον του Ναυτοδικείου.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο 46χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθη στη Λευκάδα, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα. Στόχος των επιθέσεων ήταν διαμέρισμα και αυτοκίνητα που ανήκουν σε πρώην συντρόφους του. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε το Σάββατο στο Ναυτοδικείο του Ρουφ.

Πέρα από τις επιθέσεις στη Γλυφάδα, ο κατηγορούμενος θεωρείται βασικός ύποπτος και για μία τρίτη, παρόμοια, εμπρηστική ενέργεια που σημειώθηκε στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Διαθεσιμότητα και δικαστική πορεία

Μετά τη σύλληψή του, ο επικελευστής τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η απόφαση αυτή ελήφθη με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και υλοποιήθηκε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Το καθεστώς της διαθεσιμότητας παραμένει σε ισχύ εν αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων.

Ο αξιωματικός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Η απολογία του έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη ενώπιον του Ναυτοδικείου. Μέχρι τότε, ο 46χρονος παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές.

Πειθαρχική διαδικασία και πιθανή απόταξη

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, ο επικελευστής είναι αντιμέτωπος και με σοβαρές πειθαρχικές συνέπειες εντός του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών από τον στρατιωτικό Εισαγγελέα, αναμένεται να συνεδριάσει το Πειθαρχικό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο της πιθανής απόταξης του επικελευστή από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτή η απόφαση μπορεί να επέλθει ανεξαρτήτως της ποινικής εξέλιξης της υπόθεσης και των αποφάσεων του Ναυτοδικείου, όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ.

Το παρελθόν του κατηγορούμενου

Ο 46χρονος δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Στο παρελθόν, είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Είχε επίσης μηνυθεί από πρώην συντρόφους του για παρόμοια περιστατικά. Αυτό το ιστορικό προσδίδει μία επιπλέον διάσταση στην τρέχουσα υπόθεση των εμπρησμών.

Η επανειλημμένη εμπλοκή του με τις αρχές για θέματα που σχετίζονται με τις προσωπικές του σχέσεις αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέταση της υπόθεσης. Οι προηγούμενες καταγγελίες και μηνύσεις αποτελούν μέρος του φακέλου που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Μηνύματα και δηλώσεις οικείων

Ο ψυχισμός του 46χρονου αξιωματικού φανερώνεται μέσα από μηνύματα που έστελνε σε μία πρώην σύντροφό του, με σκοπό να τα ξαναβρούν. Σε αυτά τα μηνύματα, αν και αρχικά παραδέχεται κάποιο σφάλμα του, στη συνέχεια επιχειρεί να μοιράσει την ευθύνη της πράξης του, προσπαθώντας να φορτώσει με ενοχές τη γυναίκα. Μάλιστα, επέμενε στις επαφές του, παρόλο που εκείνη του είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι την ενοχλούσε.

Τα μηνύματα αυτά φέρνει στο φως η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η μητέρα του αξιωματικού, η οποία υποστήριξε ότι ούτε γνώριζε ούτε είχε καταλάβει κάτι σχετικά με τη συμπεριφορά του γιου της. Δήλωσε ότι ο γιος της ακουγόταν «μία χαρά» στις τηλεφωνικές τους επαφές. Όταν ρωτήθηκε εάν είχε καταλάβει κάτι τέτοιο, απάντησε δύο φορές αρνητικά. Σε ερώτηση εάν αυτό που συνέβη ήταν παροδικό ή αντιμετώπιζε γενικά κάποιο θέμα, η μητέρα δήλωσε: «Δεν γνωρίζω κυρία μου γιατί κατοικώ αλλού. Εγώ το παιδί μου στο τηλέφωνο μια χαρά το άκουγα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί». Αρνητική ήταν και στην ερώτηση εάν ο γιος της είχε παραπονεθεί ποτέ ότι οι πρώην του τού δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα.

Με πληροφορίες από: Enikos