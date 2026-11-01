Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια της Κρήτης

Περίπου 110 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον άμεσο συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, έπειτα από τον αρχικό εντοπισμό τους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Ο εντοπισμός των λέμβων από αέρος

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το Λιμενικό Σώμα, οι δύο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν οι περίπου 110 μετανάστες, εντοπίστηκαν αρχικά από αεροσκάφος της Frontex. Ο εντοπισμός αυτός έγινε σε μια κρίσιμη θαλάσσια περιοχή, συγκεκριμένα 58 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης. Η ακριβής αυτή πληροφορία ήταν καθοριστική για την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την έναρξη των διαδικασιών διάσωσης.

Το αεροσκάφος της Frontex, κατά τη διάρκεια της περιπολίας του, διαπίστωσε την παρουσία των δύο πλεούμενων, δίνοντας το σήμα για την κινητοποίηση. Η απόσταση των 58 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες υποδεικνύει την απομακρυσμένη θέση στην οποία βρέθηκαν οι λέμβοι, καθιστώντας την επιχείρηση πιο απαιτητική. Ο έγκαιρος εντοπισμός από αέρος συνέβαλε στην αποτελεσματική αντίδραση και την προετοιμασία των μέσων που θα αναλάμβαναν την περισυλλογή των ατόμων.

Η κινητοποίηση του μηχανισμού έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά τον εντοπισμό των δύο λέμβων από το αεροσκάφος της Frontex, κινητοποιήθηκε πλήρως ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης. Ο συντονισμός όλων των ενεργειών της επιχείρησης ανατέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ ανέλαβε την ευθύνη να οργανώσει και να κατευθύνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή περισυλλογή των περίπου 110 μεταναστών από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η άμεση ανταπόκριση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστικής σημασίας. Το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ανέλαβε τον επιχειρησιακό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα θα χρησιμοποιούνταν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η ενεργοποίηση του ΕΚΣΕΔ εγγυήθηκε την ομαλή ροή των πληροφοριών και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η επιχείρηση περισυλλογής στη θάλασσα

Η διαδικασία περισυλλογής των επιβαινόντων από τις δύο λέμβους πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, το περιπολικό σκάφος έλαβε σημαντική και πολύτιμη συνδρομή από ένα φορτηγό πλοίο. Το φορτηγό πλοίο έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι λέμβοι και έφερε σημαία Μάλτας, προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια για την ασφαλή μεταφορά των μεταναστών.

Οι περίπου 110 μετανάστες μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, χάρη στην άρτια οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης που διεξήχθη. Η παρουσία και η συνδρομή του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας αποδείχθηκε καθοριστική για την υποστήριξη των προσπαθειών των λιμενικών αρχών, συμβάλλοντας στην επιτυχή και χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωση της διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η συνεργασία των δύο πλοίων ήταν κομβική για την επιτυχία της επιχείρησης.

Μεταφορά των διασωθέντων και καιρικές συνθήκες

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους από τη θάλασσα, οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η επιλογή του συγκεκριμένου λιμανιού έγινε για την ασφαλή αποβίβαση και την περαιτέρω διαχείριση των ατόμων που διασώθηκαν. Η πορεία προς τους Καλούς Λιμένες διεξάγεται υπό καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρχές, οι καιρικές συνθήκες τόσο στη θαλάσσια περιοχή όπου έλαβε χώρα η επιχείρηση διάσωσης όσο και στην πορεία προς το λιμάνι είναι ευνοϊκές. Αυτό το στοιχείο ήταν σημαντικό, καθώς διευκόλυνε σημαντικά τόσο την ίδια την επιχείρηση περισυλλογής όσο και την ασφαλή μεταφορά των περίπου 110 μεταναστών προς τον προορισμό τους. Η διαδικασία μεταφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί ομαλά, με τους διασωθέντες να φτάνουν σύντομα και με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki