Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: 49χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική Οδό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Συγκεκριμένα, γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Παιανίας, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Ο 49χρονος οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η στιγμή του ατυχήματος και η πρόσκρουση

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Η απώλεια ελέγχου οδήγησε το αυτοκίνητο σε εκτροπή από την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου, καθώς και στο διάζωμα της Αττικής Οδού. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, όπως περιγράφεται, και είχε ως συνέπεια τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στο όχημα.

Το σημείο του ατυχήματος, όπως αναφέρθηκε, ήταν στην Αττική Οδό, στην περιοχή της Παιανίας. Η κατεύθυνση στην οποία κινούνταν το όχημα ήταν προς το Αεροδρόμιο, κάτι που προσδιορίζει περαιτέρω την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος. Η ώρα του ατυχήματος, περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, υποδηλώνει ότι συνέβη κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αμέσως μετά το συμβάν, κλήθηκε και επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα, ενώ συνολικά εννέα άτομα του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η κύρια προτεραιότητα ήταν ο απεγκλωβισμός του 49χρονου οδηγού, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί μέσα στο παραμορφωμένο όχημα μετά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδική διασωστική σειρά, ένα σύνολο εργαλείων που είναι απαραίτητα σε τέτοιες περιπτώσεις για την ασφαλή και γρήγορη απελευθέρωση εγκλωβισμένων ατόμων. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο του ατυχήματος.

Η κατάσταση του οδηγού και η μεταφορά του

Μετά τον απεγκλωβισμό του από το Ι.Χ. όχημα, ο 49χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή η κατάσταση απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα. Για τον λόγο αυτό, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε σπεύσει επίσης στο σημείο του τροχαίου. Το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του οδηγού για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας.

Η κατάσταση της υγείας του 49χρονου, όπως περιγράφεται, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη κατά τη στιγμή του απεγκλωβισμού και της παράδοσής του στο ασθενοφόρο. Οι ενέργειες των διασωστών και των πυροσβεστών ήταν καθοριστικές για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διασφάλιση της μεταφοράς του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και διερεύνηση αιτιών

Το σοβαρό τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, στο σημείο όπου συνέβη το ατύχημα. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών απεγκλωβισμού και την απομάκρυνση του οχήματος. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα έχει πλέον αποκατασταθεί, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και τη σφοδρή πρόσκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Enikos