Εντοπίστηκε κρύπτη με 1 εκατ. ευρώ σε ακίνητο του ιδιοκτήτη της Pizza Fan

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης στην οποία εμπλέκεται η γνωστή αλυσίδα Pizza Fan. Οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο βρέθηκε σε κρυφό δωμάτιο που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει τις 22.

Εντοπισμός χρημάτων και κατασχέσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αρχές εντόπισαν το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το χρηματικό αυτό ποσό βρέθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο-κρύπτη, το οποίο φέρεται να βρίσκεται σε ακίνητο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Pizza Fan. Κατόπιν του εντοπισμού, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην κατάσχεση των χρημάτων.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό ποσό, οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση δύο πολυτελών αυτοκινήτων. Πρόκειται για μία Porsche και μία Mercedes, τα οποία φέρονται επίσης να ανήκουν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται συνολικά σε 22 άτομα.

Η φερόμενη μέθοδος της απάτης

Οι έρευνες των αρχών έχουν αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της φερόμενης απάτης. Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα καταστήματα της Pizza Fan, εντοπίστηκε ειδικό λογισμικό. Μέσω αυτού του λογισμικού, φέρεται να αλλοιώνονταν συστηματικά τα στοιχεία των αποδείξεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα της γνωστής επιχείρησης παραμένουν κλειστά, στον απόηχο των εν εξελίξει ερευνών. Η υπόθεση αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή, το ύψος της οποίας εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης

Σε συνέχεια των πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την εταιρεία «PIZZA FAN».

Η αναστολή θα ισχύει έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση. Η ΕΠΟΕΣ τόνισε ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά παράλληλα υποστηρίζει απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Η απόφαση αυτή, αν και προκάλεσε λύπη στο σύνολο των μελών της Ένωσης, χαρακτηρίστηκε ως αυτονόητη και ομόφωνη. Για τα μέλη της ΕΠΟΕΣ, η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, καθώς θεωρείται αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ένωση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr