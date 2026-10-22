Απίστευτη γκάφα με ένταλμα σύλληψης για πρώην υφυπουργό λόγω συνωνυμίας

Μία απίστευτη γκάφα φέρονται να διέπραξαν οι δικαστικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση του επονομαζόμενου «Basket-gate», αναφορικά με ένα από τα συνολικά έξι εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν. Το περιστατικό αφορά τη σύγχυση μεταξύ δύο προσώπων με το ίδιο όνομα, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα για λάθος άτομο αρχικά.

Η απρόσμενη επίσκεψη των αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που προοριζόταν για τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, στενό συνεργάτη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, εκδόθηκε αρχικά με τα στοιχεία του πρώην υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη. Ο πολιτικός βρέθηκε έκπληκτος όταν αστυνομικοί, μέλη του ελληνικού FBI, εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του.

Οι αρχές του ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να συλληφθεί, προκαλώντας του μεγάλη έκπληξη και αναστάτωση. Η κατάσταση αυτή προέκυψε εξαιτίας της συνωνυμίας των δύο ανδρών, με τον ανακριτή που χειριζόταν την υπόθεση να έχει αναγράψει στο ένταλμα τα στοιχεία του πρώην υφυπουργού.

Η λύση της παρεξήγησης και η εκτέλεση του εντάλματος

Τελικά, η παρεξήγηση λύθηκε, καθώς διαπιστώθηκε το λάθος στα στοιχεία του εντάλματος. Αμέσως μετά, το ένταλμα γράφτηκε εκ νέου από την αρχή, αυτή τη φορά με τα ορθά στοιχεία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη. Η εκτέλεση του διορθωμένου εντάλματος πραγματοποιήθηκε ώρες αργότερα.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης προσήλθε μόνος του αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των Αρχών, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την αρχική σύγχυση.

Νομικές κινήσεις από τον πρώην υφυπουργό

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος παραλίγο να εμπλακεί σε ένα φερόμενο σκάνδαλο για το οποίο δεν είχε καμία γνώση, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά. Κατά πληροφορίες, σκέφτεται να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον των δικαστικών αρχών που προκάλεσαν αυτή τη σοβαρή παρεξήγηση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr