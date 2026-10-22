Νέο είδος προϊστορικού κεφαλόποδου ανακαλύφθηκε στο Γουαϊόμινγκ

Μια νέα επιστημονική μελέτη έφερε στο φως ένα ασυνήθιστο κεφαλόποδο που ζούσε στις θάλασσες πριν από περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια. Ερευνητές από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία μελέτησαν δύο σπάνια απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν στο Γουαϊόμινγκ και περιέγραψαν ένα νέο είδος βελεμνίτη, το οποίο ονομάστηκε Wyoteuthis linsterorum. Το εύρημα αυτό είναι αξιοσημείωτο λόγω του ιδιαίτερα παχιού εσωτερικού σκελετικού του τμήματος.

Η ανακάλυψη και η δημοσίευση

Η ανακάλυψη των δύο σπάνιων απολιθωμάτων στο Γουαϊόμινγκ αποκάλυψε ένα νέο είδος βελεμνίτη, ένα κεφαλόποδο συγγενικό με τα σημερινά καλαμάρια, το οποίο έζησε πριν από 160 εκατομμύρια χρόνια. Η έρευνα, που διεξήχθη από διεθνή ομάδα επιστημόνων, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Papers in Palaeontology.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα απολιθώματα ανήκουν σε μια σπάνια εξελικτική γραμμή. Τα περισσότερα γνωστά μέλη αυτής της γραμμής είχαν εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα από την εποχή στην οποία χρονολογούνται τα συγκεκριμένα δείγματα, καθιστώντας το εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό για την παλαιοντολογία.

Το είδος Wyoteuthis linsterorum και τα χαρακτηριστικά του

Το Wyoteuthis linsterorum, παρότι σε δημοσιεύματα περιγράφεται ως ένα είδος προϊστορικού καλαμαριού, ήταν στην πραγματικότητα βελεμνίτης. Οι βελεμνίτες ήταν εξαφανισμένα θαλάσσια κεφαλόποδα, συγγενικά με τα σύγχρονα καλαμάρια και τα χταπόδια, και διέθεταν ένα χαρακτηριστικό συμπαγές, εσωτερικό σκελετικό τμήμα, γνωστό ως ρόστρο.

Στο νέο αυτό είδος, το ρόστρο παρουσίαζε ασυνήθιστα μεγάλο πάχος. Η διάμετρός του έφτανε περίπου τα 6 εκατοστά στο πρόσθιο άκρο, ενώ σε συγκεκριμένες μετρήσεις έφτανε τα 6,5-7 εκατοστά. Αυτή η ανατομική ιδιαιτερότητα οδήγησε τους ερευνητές να το χαρακτηρίσουν ως ένα από τα πιο ογκώδη γνωστά μέλη της συγκεκριμένης ομάδας βελεμνιτών.

Μεθοδολογία και εκτιμήσεις μεγέθους

Για την εξέταση της εσωτερικής δομής των απολιθωμάτων, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε αξονική τομογραφία (CT). Αυτή η τεχνική επέτρεψε στους επιστήμονες να μελετήσουν χαρακτηριστικά που δεν ήταν ορατά μόνο από την εξωτερική επιφάνεια των απολιθωμάτων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ανατομία του αρχαίου οργανισμού.

Με βάση το σχήμα και τα επιμέρους ανατομικά γνωρίσματα, οι ερευνητές κατέταξαν το νέο είδος στην οικογένεια Megateuthididae. Εκτιμάται ότι το ζώο μπορούσε να φτάσει σε μήκος περίπου 35-45 εκατοστών, χωρίς να υπολογίζονται τα πλοκάμια του. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση βασίζεται στις αναλογίες άλλων συγγενικών οργανισμών, καθώς τα απολιθώματα δεν διατηρούν ολόκληρο το σώμα του.

Η σημασία του ευρήματος για την εξέλιξη των κεφαλόποδων

Η παρουσία του Wyoteuthis linsterorum σε νεότερα γεωλογικά στρώματα αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα. Τα περισσότερα γνωστά μέλη της οικογένειας Megateuthididae έζησαν κατά την Ιουρασική περίοδο, αλλά οι περισσότερες εξελικτικές γραμμές της είχαν εξαφανιστεί πολύ πριν από την εποχή στην οποία χρονολογούνται τα συγκεκριμένα δείγματα.

Αυτό το εύρημα βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη των αρχαίων κεφαλόποδων και να συμπληρώσουν κενά στην εξελικτική τους ιστορία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μεγάλο πάχος του ρόστρου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το Wyoteuthis linsterorum ήταν το μεγαλύτερο καλαμάρι που έζησε ποτέ, καθώς η μελέτη αφορά το πάχος του απολιθωμένου σκελετικού τμήματος και όχι το συνολικό μέγεθος όλων των κεφαλόποδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta