Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Μία ώρα πίσω οι δείκτες τα ξημερώματα

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα προετοιμάζεται για την καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, καθώς οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Αυτή η μεταβολή σηματοδοτεί το τέλος της θερινής ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως η αποκάλυψη ενός μεγάλου χρηματικού ποσού σε βίλα στην Εκάλη, η αναγκαστική προσγείωση ενός στρατιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς και οι διευκρινίσεις που δόθηκαν για την εκκένωση ενός σχολικού συγκροτήματος στον Κολωνό.

Τέλος στη θερινή ώρα: Πότε και πώς αλλάζει

Η αλλαγή της ώρας είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Εκείνη τη νύχτα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, η ώρα από τις 04:00 π.μ. θα γίνει 03:00 π.μ. Αυτή η μεταβολή σημαίνει πρακτικά ότι οι πολίτες θα κερδίσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου, καθώς η ημέρα θα έχει 25 ώρες.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται στο πλαίσιο της λήξης της εφαρμογής του μέτρου της θερινής ώρας. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδόθηκε στις 19ης Ιανουαρίου 2001. Η οδηγία αυτή καθορίζει τις διατάξεις που αφορούν τη θερινή ώρα σε όλα τα κράτη μέλη.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη αλλαγή της ώρας. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επιβεβαιώνει την ημερομηνία και τον τρόπο της μεταβολής. «Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.». Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στην έγκαιρη προετοιμασία των πολιτών για την προσαρμογή των ρολογιών τους.

Εύρεση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε βίλα στην Εκάλη

Σε μια άλλη εξέλιξη, η αστυνομία προχώρησε στην ανεύρεση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο ανερχόταν στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό εντοπίστηκε σε βίλα που βρίσκεται στην αριστοκρατική περιοχή της Εκάλης. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ερευνών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα χρήματα ήταν κρυμμένα σε μια ειδική κρύπτη. Η κρύπτη αυτή βρισκόταν σε συγκεκριμένο σημείο της οικίας, δίπλα ακριβώς από το βεστιάριο. Η βίλα φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη της γνωστής επιχείρησης Pizza Fan.

Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στην Κρήτη, σημειώθηκε ένα περιστατικό που αφορούσε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος. Πρόκειται για ένα C-130, το οποίο προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει προσγείωση έκτακτης ανάγκης στον διάδρομο του αεροδρομίου.

Ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα που εμφάνισε ο κινητήρας του αεροσκάφους. Το περιστατικό αυτό απαιτούσε άμεσους χειρισμούς από το πλήρωμα και τις αρχές του αεροδρομίου για την ασφαλή προσγείωση.

Διευκρινίσεις του Δήμου Αθηναίων για σχολείο στον Κολωνό

Ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με ένα συμβάν που έλαβε χώρα σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Κολωνού. Είχε προηγηθεί η εκκένωση του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος, προκαλώντας ερωτήματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος διευκρίνισε ότι η εκκένωση οφειλόταν σε μια «μικρή διαρροή». Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των παρευρισκομένων, και οι διευκρινίσεις δόθηκαν για να καθησυχάσουν το κοινό και να αποκαταστήσουν την πλήρη εικόνα του γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Topontiki