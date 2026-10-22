Ο ΛαΜέλο Μπολ έκανε πολλά βήματα σε τρίποντο και δικαίωσε τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Μια ιδιαίτερη φάση σημειώθηκε σε αγώνα της πρεμιέρας του NBA, με πρωταγωνιστή τον ΛαΜέλο Μπολ. Ο γκαρντ των λύκων πραγματοποίησε μια σειρά από βήματα πριν σουτάρει για τρίποντο, χωρίς ωστόσο οι διαιτητές να υποδείξουν παράβαση. Το περιστατικό αυτό έφερε στην επικαιρότητα μια χιουμοριστική αναφορά του Φάνη Λαμπρόπουλου, ο οποίος φαίνεται να δικαιώνεται από την εξέλιξη.

Ειδική φάση από τον ΛαΜέλο Μπολ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ΛαΜέλο Μπολ, ο γκαρντ των λύκων, έκανε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «βόλτα στο πάρκο». Συγκεκριμένα, προχώρησε σε 5-6 βηματάκια με σκοπό να ξεμαρκαριστεί και να εκτελέσει σουτ τριών πόντων. Παρά τον εμφανή αριθμό βημάτων, οι διαιτητές του αγώνα δεν υπέδειξαν παράβαση, επιτρέποντας τη συνέχιση της φάσης.

Η συγκεκριμένη ενέργεια του Μπολ κέντρισε το ενδιαφέρον και σχολιάστηκε έντονα, καθώς τα πολλά βήματα ήταν εμφανή. Το γεγονός ότι η παράβαση δεν σφυρίχτηκε, έδωσε τροφή για συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς και την εφαρμογή τους στο παρκέ του NBA.

Η πρεμιέρα των Μαϊάμι Χιτ και η ήττα

Το περιστατικό με τον ΛαΜέλο Μπολ έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πρεμιέρας της νέας σεζόν του NBA. Σε αυτό τον αγώνα, οι Μαϊάμι Χιτ εμφάνισαν απογοητευτική εικόνα και γνώρισαν εντός έδρας ήττα. Η διαφορά των πόντων ήταν μεγάλη, καθώς ηττήθηκαν με 25 πόντους από την ομάδα της Μινεσότα.

Παράλληλα, σημειώθηκε και η εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα της πρεμιέρας. Η απόδοση των Μαϊάμι Χιτ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα την ήττα τους στην έναρξη των υποχρεώσεών τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η σύνδεση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Η φάση του ΛαΜέλο Μπολ έφερε στο προσκήνιο μια παλαιότερη χιουμοριστική αναφορά του Φάνη Λαμπρόπουλου. Ο Έλληνας κωμικός, σε ένα αξέχαστο βίντεο του Netwix με τίτλο «τους χειρότερους τύπους που θα πετύχεις σε γηπεδάκια μπάσκετ», είχε διδάξει πρώτος το περίφημο «μισό του NBA και πίσω».

Η συγκεκριμένη φράση αναφερόταν σε μια υπερβολική κίνηση με πολλά βήματα, την οποία ο Λαμπρόπουλος παρουσίαζε με χιουμοριστικό τρόπο. Η εκτέλεση της φάσης από τον Μπολ, με τα πολλά βήματα που δεν σφυρίχτηκαν, έκανε πολλούς να θυμηθούν την περιγραφή του Λαμπρόπουλου.

Η «δικαίωση» και οι αντιδράσεις

Μετά το περιστατικό, ο Φάνης Λαμπρόπουλος φαίνεται να δικαιώνεται για την περιγραφή του. Κάποιοι στο παρελθόν δεν τον πίστευαν όταν αναφερόταν στο «μισό του NBA και πίσω», θεωρώντας το μια υπερβολή ή ένα αστείο χωρίς βάση. Ωστόσο, η φάση του ΛαΜέλο Μπολ ήρθε να επιβεβαιώσει, με έναν κωμικό τρόπο, την ύπαρξη τέτοιων φάσεων στο μπάσκετ.

Η «δικαίωση» αυτή προέρχεται από την «αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού», όπως αναφέρεται, χάρη στον ΛαΜέλο Μπολ. Το γεγονός ότι μια τέτοια φάση συνέβη σε επίσημο αγώνα του NBA και δεν υποδείχτηκε, έδωσε νέα διάσταση στην χιουμοριστική ανάλυση του Λαμπρόπουλου, κάνοντας πολλούς να τον πιστέψουν τώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta