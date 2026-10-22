Νεκρός βρέθηκε 60χρονος που αγνοούνταν στην Εύβοια

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 60χρονος άνδρας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Χαλκίδας. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε κοντά σε νταμάρι, στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Η οικογένειά του τον αναζητούσε από το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν και διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του.

Η αναζήτηση και η τραγική κατάληξη

Ο 60χρονος, κάτοικος Χαλκίδας, αγνοούνταν από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026. Η οικογένειά του είχε ξεκινήσει την αναζήτηση, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούσαν οι ώρες. Δυστυχώς, η αναζήτηση έλαβε ένα τραγικό τέλος, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εντοπισμός του νεκρού άνδρα έγινε λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των οικείων του. Η είδηση του θανάτου του 60χρονου σκόρπισε την οδύνη στους συγγενείς και τους φίλους του, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα της Χαλκίδας.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η αγωνία για τον 60χρονο ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026, όταν διαπιστώθηκε η απουσία του και χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένειά του, ανήσυχη από την έλλειψη επικοινωνίας, ξεκίνησε άμεσα τις προσπάθειες εντοπισμού του, αναζητώντας τον σε διάφορα σημεία της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής.

Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες αγωνία για τους οικείους του, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν κάποιο στοιχείο που θα οδηγούσε στον εντοπισμό του. Δυστυχώς, η αναζήτηση αυτή είχε μια τραγική κατάληξη λίγες ώρες αργότερα, όταν ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους.

Ο εντοπισμός στην Έξω Παναγίτσα

Ο 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε μια περιοχή κοντά σε νταμάρι, στην Έξω Παναγίτσα της Χαλκίδας. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, γνωστή για τα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά, αποτέλεσε το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η αγωνιώδης αναζήτηση. Η Έξω Παναγίτσα είναι μια περιοχή της Χαλκίδας, στην Εύβοια, όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Ο εντοπισμός του σώματος κοντά σε νταμάρι υποδεικνύει μια περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες. Η εύρεση του 60χρονου σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έδωσε τέλος στην αβεβαιότητα για την τύχη του, αλλά δυστυχώς με τον πιο οδυνηρό τρόπο για την οικογένειά του και τους οικείους του.

Η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η παρουσία των αρχών ήταν επιβεβλημένη για την διαχείριση της κατάστασης και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι άνδρες της αστυνομίας ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου, ενώ η πυροσβεστική συνέδραμε όπου χρειαζόταν. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε επίσης στο σημείο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο για τέτοια περιστατικά. Όλες οι δυνάμεις συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στον τόπο του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Newsit