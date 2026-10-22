Ένα εκατομμύριο ευρώ σε κρύπτη βρέθηκε στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω του ελληνικού FBI, πραγματοποίησε έφοδο σε βίλα στην Εκάλη, ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της εταιρείας Pizza Fan. Κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, κρυμμένο σε κρύπτη και άλλους χώρους του σπιτιού, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι συλλήψεις εννέα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, έρχονται στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με τη μη απόδοση ΦΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η έφοδος στην Εκάλη και η αποκάλυψη της κρύπτης

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, που έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση της απάτης, πραγματοποίησαν έφοδο στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σε ένα από τα δωμάτια της οικίας 500.000 ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά ήταν κρυμμένα μέσα σε μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία βρισκόταν δίπλα σε ένα εντυπωσιακό βεστιάριο.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το βεστιάριο ήταν τόσο μεγάλο όσο ένα μικρό σπίτι και περιλάμβανε μια εντοιχισμένη ντουλάπα. Τραβώντας ένα συγκεκριμένο σημείο της ντουλάπας, άνοιγε μια κρυφή πόρτα που οδηγούσε σε ένα μικρό δωμάτιο-κρύπτη, όπου βρέθηκε το πρώτο μέρος του χρηματικού ποσού. Επιπλέον, σε άλλους χώρους της οικίας εντοπίστηκαν επιπλέον 500.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των κατασχεθέντων μετρητών στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Κοσμήματα, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά πειστήρια

Πέρα από τα μετρητά, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας από τη βίλα του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία θεωρούνται μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης. Τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν συγκεντρώσει πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η ανάλυση αυτών των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και να ενισχύσει την υπόθεση των αρχών.

Το λογισμικό της απάτης και η ζημία στο δημόσιο

Η απάτη, όπως προκύπτει από την έρευνα, πραγματοποιούνταν με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού. Αυτό το λογισμικό είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας και αποτελούσε τον βασικό μηχανισμό για την παραπλάνηση των αρχών. Μέσω αυτού του συστήματος, η εταιρεία εμφάνιζε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έναν διαφορετικό, μειωμένο, τζίρο από τον πραγματικό.

Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό παρουσίαζε τα έσοδα της εταιρείας ως λιγότερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Αυτή η πρακτική είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στο ελληνικό Δημόσιο το ανάλογο ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο από αυτή την απάτη υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εννέα συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και το «νούμερο 2» της εταιρείας. Επίσης, συνελήφθησαν λογιστές που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ο προγραμματιστής του ειδικού λογισμικού, αλλά και διαχειριστές καταστημάτων της αλυσίδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε από το 2022. Οι εννέα συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την απάτη και τη μη απόδοση ΦΠΑ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η πορεία της εταιρείας και τα σχέδια επέκτασης

Η εταιρεία Pizza Fan επιχειρούσε εδώ και πολλά χρόνια να κυριαρχήσει στην αγορά της πώλησης πίτσας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τις προσφορές της και τις καλές τιμές που παρείχε στους καταναλωτές, χαρακτηριστικά που την είχαν καταστήσει ανταγωνιστική στον κλάδο.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περίπου 140 καταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μάλιστα, στα σχέδια της εταιρείας ήταν να επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της με την προσθήκη νέων καταστημάτων εντός του 2026, δείχνοντας μια τάση για περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis