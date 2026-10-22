Ο Α.Σ. Άρης ζητά δικαιοσύνη για τον Άλκη Καμπανό και μέτρα ασφαλείας στο Εφετείο

Ο Α.Σ. Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη της δίκης στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης και σε δεύτερο βαθμό. Παράλληλα, ο Ερασιτέχνης ζητά τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας στους χώρους του Δικαστηρίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ΕΛ.ΑΣ. Στόχος είναι η προστασία της διαδικασίας και η αποφυγή φαινομένων έντασης, καθώς η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η έναρξη της δίκης στο Εφετείο

Η δίκη για την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού πρόκειται να αρχίσει στο Εφετείο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Αυτή η έναρξη έρχεται έπειτα από δύο αναβολές, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό. Η πρωτόδικη απόφαση είχε ήδη εκδοθεί, και τώρα ο Α.Σ. Άρης εκφράζει την απαίτησή του για την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και σε αυτό το στάδιο.

Ο Α.Σ. Άρης δηλώνει ότι βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό της οικογένειας Καμπανού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπόθεσης για την αθλητική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα. Η ανακοίνωση του συλλόγου τονίζει την ανάγκη για μια δίκαιη και απρόσκοπτη διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στην τελική δικαίωση.

Αίτημα για αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ένα από τα κεντρικά αιτήματα του Ερασιτέχνη Άρη είναι η λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας στους χώρους του Δικαστηρίου. Το αίτημα αυτό απευθύνεται προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Ο σκοπός των μέτρων αυτών είναι διπλός: αφενός η περιφρούρηση της δικαστικής διαδικασίας και αφετέρου η αποτροπή τυχόν φαινομένων έντασης που ενδέχεται να προκύψουν.

Ο σύλλογος ζητά να αποκλειστεί η παρουσία συγκεκριμένων ομάδων ατόμων που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες φάσεις της υπόθεσης. Η προστασία της διαδικασίας θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την αποφυγή οποιασδήποτε παρέμβασης που θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας.

Η παρουσία των «γνωστών άγνωστων κουκουλοφόρων»

Στην ανακοίνωσή του, ο Α.Σ. Άρης εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία των «γνωστών άγνωστων κουκουλοφόρων». Αυτά τα άτομα, σύμφωνα με τον σύλλογο, συγκεντρώνονται για να προσφέρουν «συμπαράσταση» στους καταδικασθέντες πρωτόδικα κατηγορούμενους. Η παρουσία τους συνοδεύεται από πανό και συνθήματα, τα οποία, όπως αναφέρεται, προκαλούν την αίσθηση δικαίου.

Ο Ερασιτέχνης Άρης ζητά από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκλειστεί η προσέλευση και η δράση αυτών των ομάδων. Η πρόληψη τέτοιων φαινομένων κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ηρεμίας και της τάξης κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, καθώς και για την προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης.

Το μήνυμα για τη Δικαιοσύνη

Ο Α.Σ. Άρης, μέσω της ανακοίνωσής του, απευθύνει ένα σαφές μήνυμα προς τη Δικαιοσύνη. Τονίζει ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρήσει τη δικαστική διαδικασία και να αποτρέψει θλιβερά φαινόμενα. Η θέση του συλλόγου είναι ότι η ατιμωρησία και η έλλειψη ενσυναίσθησης δεν επιτρέπεται να επικρατήσουν σε μια υπόθεση τέτοιας βαρύτητας.

Η απαίτηση για δικαιοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στην καταδίκη των ενόχων, αλλά επεκτείνεται και στην εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος όπου η δικαστική διαδικασία θα διεξαχθεί με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό. Ο σύλλογος υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας και υπέρ της κοινωνικής ειρήνης, μέσα από την πλήρη και αμερόληπτη εφαρμογή του νόμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta