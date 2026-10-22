Γιώργος Κώτσηρας: Στο Ιπποκράτειο μετά από αδιαθεσία στη Βουλή

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το μεσημέρι της Πέμπτης (22.10.2026) έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Ο κ. Κώτσηρας παρουσίασε πόνο στο στήθος, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του για περαιτέρω εξετάσεις. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.

Η αδιαθεσία εντός του Κοινοβουλίου

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά την άφιξή του στο κτίριο της Βουλής. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός ένιωσε ξαφνικά έντονο πόνο στην περιοχή του στήθους, ένα σύμπτωμα που προκάλεσε άμεσα ανησυχία και την ανάγκη για ιατρική εκτίμηση.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της αδιαθεσίας, ο Γιώργος Κώτσηρας κατευθύνθηκε μόνος του προς το ιατρείο που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της Βουλής. Εκεί, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και οι υπεύθυνοι ιατροί αξιολόγησαν την κατάστασή του, κρίνοντας απαραίτητη την περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομείο.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και μεταφορά

Λόγω της φύσης των συμπτωμάτων που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός και της ανάγκης για λεπτομερή διαγνωστικό έλεγχο, κρίθηκε επιτακτική η ειδοποίηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ένα ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στις εγκαταστάσεις της Βουλής, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για βοήθεια.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον Γιώργο Κώτσηρα και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας. Η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου έγινε προκειμένου ο αναπληρωτής υπουργός να υποβληθεί σε μια σειρά από πλήρεις και λεπτομερείς διαγνωστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έντονης αδιαθεσίας που ένιωσε και να του παρασχεθεί η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα.

Αναμονή για περισσότερες λεπτομέρειες

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας του Γιώργου Κώτσηρα, ούτε έχουν ανακοινωθεί τα αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική αδιαθεσία του. Οι ιατροί του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου συνεχίζουν τις απαραίτητες εξετάσεις και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εργάζονται για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του αναπληρωτή υπουργού. Αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις μόλις υπάρξουν ασφαλή ιατρικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Προσωπική στιγμή πριν την αδιαθεσία

Στο πλαίσιο των πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστές, υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κώτσηρας βίωσε μια πολύ σημαντική προσωπική στιγμή μόλις πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε γίνει πατέρας για πρώτη φορά, ένα ευχάριστο γεγονός που είχε απασχολήσει τότε την επικαιρότητα.

Αυτή η πρόσφατη προσωπική εξέλιξη, η οποία συνδέεται με αυξημένες απαιτήσεις και αλλαγές στον τρόπο ζωής, προσθέτει ένα επιπλέον πλαίσιο στην είδηση της ξαφνικής αδιαθεσίας του. Η περίοδος της γέννησης ενός παιδιού είναι συχνά έντονη και απαιτητική για τους νέους γονείς.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit