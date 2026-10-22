Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε τη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση του σκανδάλου που έχει πλήξει τους χώρους του ελληνικού μπάσκετ. Οι αρχές, λόγω ενός λάθους στα στοιχεία, επιχείρησαν να συλλάβουν τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, αντί για έναν από τους πραγματικά εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Το μπέρδεμα προκάλεσε αρχικά σοκ στον κ. Μαυραγάνη, αν και η παρεξήγηση ξεκαθαρίστηκε γρήγορα, αφήνοντας ωστόσο πίσω της ψυχολογική ζημιά.

Το απρόσμενο περιστατικό

Η διαδικασία της εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης, που αφορούν πρόσωπα εμπλεκόμενα στην υπόθεση του σκανδάλου στους χώρους του ελληνικού μπάσκετ, συνοδεύτηκε από ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως ευτράπελο. Κεντρικό πρόσωπο αυτής της απίστευτης παρεξήγησης βρέθηκε ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει Υφυπουργός Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη το πρωί, ο κ. Μαυραγάνης αντίκρισε αστυνομικούς έξω από την πόρτα της κατοικίας του. Οι αρχές, ενεργώντας βάσει του εντάλματος, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Αυτή η κίνηση των αστυνομικών προκάλεσε άμεση και έντονη έκπληξη στον πρώην υφυπουργό, ο οποίος δεν μπορούσε να κατανοήσει τον λόγο της παρουσίας τους.

Το λάθος στην ταυτότητα

Η αιτία πίσω από αυτό το πρωτοφανές μπέρδεμα αποδίδεται σε ένα λάθος που παρεισέφρησε κατά την προετοιμασία των σχετικών εγγράφων. Τα προσωπικά στοιχεία του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως στέλεχος στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά κατά την περίοδο από το 2012 έως και το 2015, εισήχθησαν εσφαλμένα στη θέση των στοιχείων του πραγματικού εμπλεκόμενου προσώπου στην υπόθεση του σκανδάλου του μπάσκετ.

Αυτό το γραφειοκρατικό σφάλμα είχε ως αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να κατευθυνθούν προς τη διεύθυνση του πρώην υφυπουργού, με την πεποίθηση ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο που έπρεπε να συλληφθεί. Η λανθασμένη αυτή ταυτοποίηση οδήγησε σε μια άβολη και αναπάντεχη κατάσταση για τον κ. Μαυραγάνη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια διαδικασία σύλληψης χωρίς να έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση.

Η αντίδραση του πρώην υφυπουργού

Η στιγμή που ο Γιώργος Μαυραγάνης είδε τους αστυνομικούς στην πόρτα του και άκουσε το αίτημά τους να τον οδηγήσουν στη ΓΑΔΑ, τον άφησε σε κατάσταση σοκ. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη ήταν εντελώς απροσδόκητη και τον αιφνιδίασε πλήρως, καθώς δεν είχε καμία απολύτως γνώση ή ανάμειξη με το σκάνδαλο του μπάσκετ για το οποίο γινόταν λόγος.

Ευτυχώς, η παρεξήγηση δεν διήρκεσε πολύ. Το μπέρδεμα έγινε αντιληπτό από τις αρχές σύντομα, οι οποίες διαπίστωσαν το σφάλμα στα στοιχεία και διόρθωσαν την κατάσταση, αποχωρώντας από την κατοικία του κ. Μαυραγάνη. Ωστόσο, παρά την άμεση διευκρίνιση, η ψυχολογική ζημιά είχε ήδη προκληθεί στον πρώην υφυπουργό, ο οποίος βίωσε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία.

Οι νομικές ενέργειες που αναμένονται

Ως άμεση συνέπεια της ψυχολογικής αναστάτωσης και της ταλαιπωρίας που υπέστη λόγω του λάθους των αρχών, ο πρώην υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης αναμένεται να προβεί σε νομικές ενέργειες. Η πρόθεσή του να κινηθεί νομικά αποτελεί μια κίνηση για την αποκατάσταση της αδικίας και την προστασία της φήμης του, μετά το γεγονός ότι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που δεν τον αφορούσε.

Η απόφαση να αναζητήσει δικαίωση μέσω της νομικής οδού πηγάζει από το γεγονός ότι τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα σε ένα επίσημο ένταλμα σύλληψης, οδηγώντας σε μια τόσο δυσάρεστη και απρόβλεπτη κατάσταση. Ο κ. Μαυραγάνης επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τέτοια λάθη δεν θα επαναληφθούν και ότι θα υπάρξει λογοδοσία για την ταλαιπωρία που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Athletiko