Η διαρροή φυσικού αερίου στον Κολωνό οδήγησε σε εκκένωση σχολείων

Τέσσερα σχολεία στην περιοχή του Κολωνού εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, για προληπτικούς λόγους. Η εκκένωση ακολούθησε την πρόκληση μικρής διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:40.

Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το 55ο και το 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση των γειτονικών σχολείων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το ιστορικό του περιστατικού και η θέση του αντιδημάρχου

Η διαρροή φυσικού αερίου προκλήθηκε στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, εντός της 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Οι εργασίες που εκτελούνταν αφορούσαν την αποκατάσταση υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, όταν οι εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τον αγωγό φυσικού αερίου.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, η «μικρή διαρροή, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις», προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων παρείχε λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του αγωγού που προκάλεσαν την έκπληξη των συνεργείων.

Ελλείψεις στη σήμανση του αγωγού

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από το συνεργείο, ο αγωγός φυσικού αερίου παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις ως προς τη σήμανσή του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω αγωγός ήταν μαύρος, χωρίς τις χαρακτηριστικές κίτρινες ρίγες που υποδηλώνουν τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Επιπλέον, το πλέγμα σήμανσης που συνόδευε τον αγωγό ήταν λευκό, αντί για το προβλεπόμενο κίτρινο χρώμα. Αυτό το λευκό πλέγμα δεν έφερε καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε φυσικό αέριο, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώρισή του από τους εργαζόμενους που εκτελούσαν τις εργασίες ηλεκτροφωτισμού.

Άμεση κινητοποίηση και μέτρα ασφαλείας

Με την πρόκληση της διαρροής, οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως. Ο χώρος του συμβάντος ασφαλίστηκε άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια εταιρεία, Enaon ΕΔΑ, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε άμεσα με το κλείσιμο της βάνας, περιορίζοντας έτσι την έκταση της διαρροής και αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές. Στο σημείο προσήλθε, όπως προαναφέρθηκε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έλαβε προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.

Εργασίες αποκατάστασης και συνέχεια των έργων

Αυτή τη στιγμή, συνεργείο της Enaon ΕΔΑ βρίσκεται στο σημείο και πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου. Η άμεση παρέμβαση της εταιρείας κρίνεται καθοριστική για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και τη λειτουργία του δικτύου.

Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω του περιστατικού, θα συνεχιστούν στο σημείο μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αγωγού από την Enaon ΕΔΑ. Ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλαύτης υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ότι «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr