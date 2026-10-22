Τα δέκα πρόσωπα που φωτίζουν το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ

Δέκα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Οι μάρτυρες αυτοί, ανάμεσά τους εν ενεργεία διαιτητές, ένας προπονητής, καθώς και πρώην παράγοντες, προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές. Οι πληροφορίες που παρείχαν θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της δράσης των εμπλεκομένων.

Οι κρίσιμες μαρτυρίες και οι πληροφορίες εκ των έσω

Τα δέκα αυτά πρόσωπα, προερχόμενα από διάφορες θέσεις εντός του ελληνικού μπάσκετ, συνέβαλαν σημαντικά στο να πέσει «φως» στις πρακτικές που χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση αγώνων. Οι καταθέσεις τους, σε συνδυασμό με μηνύματα και συνομιλίες που έχουν ήδη περιέλθει στα χέρια των ερευνητικών Αρχών, φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις για τα στημένα αποτελέσματα.

Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς φέρεται να προσφέρουν πληροφορίες «εκ των έσω» για πρακτικές δωροδοκίας και χειραγώγησης αποτελεσμάτων. Η συμβολή τους κρίνεται καθοριστική για την πρόοδο της έρευνας και την αποκάλυψη του πλήρους εύρους του σκανδάλου.

Η ειδική μεταχείριση δύο βασικών μαρτύρων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις δύο εκ των δέκα μαρτύρων, ενός πρώην παράγοντα και ενός εν ενεργεία διαιτητή. Αυτά τα δύο πρόσωπα είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε περιστατικά δωροδοκίας, ωστόσο προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές και παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες για τη δράση των εμπλεκομένων.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους βασίζεται στο άρθρο 132 του νόμου 2725/1999. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε αξιόποινες πράξεις, αλλά συμβάλλουν στην αποτροπή εγκλημάτων ή στην αποκάλυψη και τιμωρία των υπαιτίων.

Η συνεργασία τους με τις Αρχές και οι πληροφορίες που προσέφεραν θεωρούνται καθοριστικές για την αποκάλυψη των εσωτερικών μηχανισμών της συμμορίας. Οι μαρτυρίες τους αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα: Καταγγελίες από ΚΑΕ και προπονητή

Η έρευνα για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων άρχισε να παίρνει διαστάσεις τον Απρίλιο του 2026. Τότε, η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε σε καταγγελία, η οποία αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους ακολούθησε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά από προπονητή ομάδας της Αθήνας. Ο προπονητής παρέδωσε στις Αρχές μηνύματα που είχε ανταλλάξει παλαιότερα με τον «σκιώδη» πρόεδρο ομάδας της Πάτρας, ο οποίος σήμερα είναι παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ.

Ο ίδιος ο προπονητής θεωρούσε ότι η ομάδα του είχε αδικηθεί αγωνιστικά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παιχνιδιού ισχύος που φέρεται να λάμβανε χώρα. Οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διεύρυνση της έρευνας και τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

Το εύρος της δικαστικής έρευνας

Οι καταθέσεις των δέκα μαρτύρων προστέθηκαν στο υλικό της έρευνας, μαζί με τα SMS και τις συνομιλίες που φέρονται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για αποτελέσματα αγώνων, καθώς και περιστατικά δωροδοκίας και δωροληψίας. Το σύνολο αυτών των στοιχείων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Συγκεκριμένα, εξετάζονται αγώνες από την Α΄ κατηγορία, έως και εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα, γεγονός που υποδηλώνει τη διείσδυση του φαινομένου σε διάφορα επίπεδα του αθλήματος.

Η δικαστική έρευνα καλύπτει μια ολόκληρη δεκαετία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Το χρονικό διάστημα που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, κάτι που υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δράση της φερόμενης συμμορίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis