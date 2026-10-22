Εκκενώθηκαν σχολεία στον Κολωνό μετά από χτύπημα αγωγού φυσικού αερίου

Σχολεία στον Λόφο Κολωνού εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο που βρίσκεται κοντά στις σχολικές μονάδες. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής, οι οποίες πραγματοποιούνταν στην περιοχή. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση των μαθητών και του προσωπικού, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό.

Προληπτική εκκένωση σχολείων στον Κολωνό

Η είδηση της πρόσκρουσης στον αγωγό φυσικού αερίου κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, οδηγώντας στην απόφαση για εκκένωση των σχολείων που βρίσκονται στην περιοχή του Λόφου Κολωνού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό με τον χτυπημένο αγωγό. Η προτεραιότητα δόθηκε στην απομάκρυνση των ατόμων από την επικίνδυνη ζώνη, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος που θα μπορούσε να προκύψει από τη διαρροή φυσικού αερίου, ακόμα και αν αυτή ήταν μικρής έκτασης ή υπό έλεγχο.

Το χρονικό της βλάβης στον αγωγό

Το περιστατικό με τον αγωγό φυσικού αερίου σημειώθηκε σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια εργασιών που διεξάγονταν στην περιοχή του Κολωνού. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούσαν εκσκαφές, οι οποίες είχαν ως στόχο την αποκατάσταση βλάβης στην υπόγεια καλωδίωση. Οι εργασίες αυτές εντάσσονταν στο πλαίσιο ευρύτερων έργων ηλεκτροφωτισμού που εκτελούνται στην περιοχή, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών εκσκαφής, και συγκεκριμένα στην προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης της υπόγειας καλωδίωσης, χτυπήθηκε ένας σωλήνας φυσικού αερίου. Αυτό το απρόβλεπτο γεγονός ήταν που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των συνεργείων και των αρχών, καθώς και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης των παρακείμενων σχολείων.

Εργασίες αποκατάστασης υπόγειας καλωδίωσης

Οι εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη και οδήγησαν στο χτύπημα του αγωγού φυσικού αερίου αφορούσαν την αποκατάσταση βλάβης σε υπόγεια καλωδίωση. Αυτές οι εργασίες εκσκαφής αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναβάθμιση και τη συντήρηση των υποδομών ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Κολωνού. Η ανάγκη για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης στην καλωδίωση ήταν ο λόγος που τα συνεργεία βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο και πραγματοποιούσαν τις εκσκαφές.

Η πρόκληση ζημιάς στον αγωγό φυσικού αερίου αποτέλεσε ένα απρόβλεπτο συμβάν που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών. Το χτύπημα του σωλήνα αερίου συνέβη ενώ τα συνεργεία εκτελούσαν τις προβλεπόμενες εργασίες εκσκαφής για την αποκατάσταση της βλάβης στην υπόγεια καλωδίωση, στο πλαίσιο των εργασιών ηλεκτροφωτισμού.

Άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση της βλάβης

Μετά το χτύπημα του αγωγού φυσικού αερίου, οι εργασίες για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης ξεκίνησαν χωρίς καμία καθυστέρηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα αρμόδια συνεργεία έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού και ανέλαβαν δράση για την επιδιόρθωση του σωλήνα. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων.

Η άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης αποτελεί βασική προτεραιότητα σε τέτοιου είδους περιστατικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η ομαλή λειτουργία των δικτύων. Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για να επιδιορθώσουν τη ζημιά στον αγωγό φυσικού αερίου, ώστε να επανέλθει η πλήρης ασφάλεια στην περιοχή και να αρθεί η προληπτική εκκένωση των σχολείων.

Με πληροφορίες από: News.gr