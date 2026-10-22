Προληπτική εκκένωση σχολείου στον Κολωνό λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Σε προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Λόφο Κολωνού προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026, μετά από διαρροή φυσικού αερίου. Το περιστατικό συνέβη όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών, χτυπήθηκε αγωγός, προκαλώντας μικρή διαρροή. Η απόφαση για την απομάκρυνση των μαθητών και του προσωπικού ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς το σημείο της διαρροής βρισκόταν κοντά στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό στον Κολωνό

Το πρωί της Πέμπτης, στον Λόφο Κολωνού, σημειώθηκε ένα περιστατικό που οδήγησε στην προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, ένας αγωγός φυσικού αερίου χτυπήθηκε σε σημείο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα σχολεία της περιοχής. Η άμεση αντίδραση των αρμόδιων φορέων κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Η διαρροή, αν και χαρακτηρίστηκε ως μικρή, ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αμέσως μετά την εκδήλωση του συμβάντος.

Οι εργασίες που οδήγησαν στη διαρροή

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαρροή φυσικού αερίου προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε μια εργοληπτική εταιρεία του δήμου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνταν σε σημείο κοντά στο σχολικό συγκρότημα, με σκοπό την αποκατάσταση βλάβης στην υπόγεια καλωδίωση. Η εταιρεία είχε αναλάβει το έργο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον δήμο.

Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονταν στο πλαίσιο ευρύτερων εργασιών ηλεκτροφωτισμού της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, ο εξοπλισμός της εταιρείας χτύπησε τον αγωγό φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί η αναφερόμενη μικρή διαρροή. Αυτό το απρόοπτο γεγονός ήταν η αιτία για την κινητοποίηση των αρχών και την εκκένωση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Η απόφαση για την εκκένωση των σχολείων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της διαρροής λήφθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Παρά το γεγονός ότι η διαρροή χαρακτηρίστηκε ως μικρή, η φύση του φυσικού αερίου απαιτεί άμεση και προσεκτική διαχείριση για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Οι αρμόδιες αρχές έδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην απομάκρυνση των παιδιών και των εκπαιδευτικών από την πιθανή ζώνη κινδύνου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η κατάσταση και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών

Μετά το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Αν και οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομερώς ποιες ακριβώς υπηρεσίες έσπευσαν στο σημείο, είναι δεδομένο ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης απαιτεί τη συνεργασία πολλαπλών φορέων, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διαρροή.

Η γρήγορη επέμβαση και η λήψη των απαραίτητων μέτρων ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της διαρροής και την αποκατάσταση της ασφάλειας. Οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού ξεκίνησαν άμεσα, με στόχο την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου και την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα για τους κατοίκους και τους μαθητές της περιοχής του Κολωνού.

Με πληροφορίες από: Topontiki