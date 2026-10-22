Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η κατηγορία δομημένη σε γραπτά μηνύματα»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, τοποθετούμενος για το σκάνδαλο που έχει ταράξει τα νερά του ελληνικού μπάσκετ. Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στις καταγγελίες, τα μηνύματα και τις κατηγορίες περί σκευωρίας, τονίζοντας ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε βασίζεται σε γραπτά μηνύματα που έχουν ανταλλαγεί. Η υπόθεση αφορά πιθανό ασυμβίβαστο στην ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ, καθώς και πληροφορίες για ορισμούς διαιτητών.

Η αρχική καταγγελία του Αμαρουσίου και η δικαίωση

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε αναφορά στην καταγγελία που είχε υποβάλει η ΚΑΕ Αμαρουσίου τον περασμένο Απρίλιο. Η καταγγελία αυτή αφορούσε ένα πιθανό ουσιαστικό ασυμβίβαστο στην ιδιότητα του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Συγκεκριμένα, το Μαρούσι υποστήριζε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ ήταν αφανής εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε μία άλλη ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, η πλευρά της ΚΑΕ Αμαρουσίου δικαιώθηκε σε αυτή την καταγγελία. Η αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε ότι πράγματι ο κύριος Λιόλιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω ομάδας. Αυτή η απόφαση της Επιτροπής επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της ΚΑΕ Αμαρουσίου σχετικά με το ασυμβίβαστο.

Τα γραπτά μηνύματα και οι ορισμοί διαιτητών

Παράλληλα με την καταγγελία για το ασυμβίβαστο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στάθηκε και σε γραπτά μηνύματα που, όπως τόνισε, περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Αυτά τα μηνύματα αφορούν ορισμούς διαιτητών σε αγώνες. Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι φαίνεται πως ο κύριος Λιόλιος είχε προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), λαμβάνοντας πληροφορίες για τους ορισμούς διαιτητών.

Μάλιστα, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε πως ο ίδιος ο κύριος Λιόλιος, σε ένα γραπτό μήνυμα προς τον τότε συνεργάτη του, κύριο Παπαθεοδώρου, έγραφε «απόρρητο αυτό που λέω». Η αποκάλυψη αυτών των μηνυμάτων, όπως εξήγησε, οδήγησε σε επιθέσεις και μηνύσεις κατά στελεχών και νομίμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Αμαρουσίου, με την κατηγορία ότι παραβιάστηκαν δήθεν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η ποινική δίωξη και η νομική βάση

Απαντώντας στους ισχυρισμούς περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι η νομολογία του Αρείου Πάγου είναι σύμμαχος της πλευράς του Αμαρουσίου. Εξήγησε ότι τα γραπτά μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, όταν από αυτά προκύπτουν πράξεις που είναι ποινικά και αστικά αξιόλογες. Αυτή η νομική θέση αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι έχει ασκηθεί μία ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος προσώπων. Η κατηγορία αυτή, όπως τόνισε, είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα που έχουν ανταλλαγεί ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους, τόσο καταγγέλλοντες όσο και κατηγορούμενους. Δεν πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για αποδείξεις που στηρίζονται αποκλειστικά σε μία καταγγελία ενός ανθρώπου χωρίς κανένα αποδεικτικό μέσο.

Βαρύτατες κατηγορίες, ποινές και απαντήσεις

Η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος προβλέπει ποινή κάθειρξης έως και 10 χρόνια. Αυτή η σοβαρή ποινή επιβάλλεται όταν κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα σε αγώνες. Επιπλέον, η ποινή αυτή ισχύει και όταν κάποιοι έχουν σκοπό να υπάρχει στοιχηματισμός πέρα από τη χειραγώγηση των αγώνων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, και συγκεκριμένα τα γραπτά μηνύματα, αποτελούν τη βάση για αυτές τις κατηγορίες.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε ότι η ποινική δίωξη δεν βασίζεται μόνο σε καταγγελίες, αλλά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ακόμη, ο γνωστός δικηγόρος απάντησε και στους ισχυρισμούς περί σκευωρίας, διαψεύδοντας τέτοιες αιτιάσεις και εστιάζοντας στην ουσία των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta