ΕΔΕ για τον ΜΑΤατζή στην Ομόνοια, δηλώσεις Χρυσοχοΐδη για απάτες και ασφάλεια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε για το βίντεο που δείχνει αστυνομικό των ΜΑΤ να πετά αντικείμενο στην Ομόνοια, επιβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται. Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν μένει χωρίς διερεύνηση και τιμωρία, αν υπάρχει ευθύνη». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, όπως οι τηλεφωνικές απάτες, η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, το οικονομικό έγκλημα και η έρευνα για στημένους αγώνες μπάσκετ.

Η διερεύνηση του περιστατικού στην Ομόνοια

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε εκτενώς στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την Ομόνοια. Σε αυτό το βίντεο, ένας αστυνομικός των ΜΑΤ εμφανίζεται να πετά ένα αντικείμενο, το οποίο πιθανότατα ήταν χειροβομβίδα κόνεως, προς την είσοδο του μετρό. Το περιστατικό συνέβη μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, και ο αστυνομικός φέρεται να ειρωνεύεται πολίτες.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι έχει δει το συγκεκριμένο βίντεο και ότι το περιστατικό βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση. Όπως έγινε γνωστό, ο Αττικάρχης, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, έχει διατάξει την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το συμβάν.

Το πλαίσιο των διαδηλώσεων και η στάση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε και για τις διαδηλώσεις, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα και ειρηνικά. Υπογράμμισε πως ένα από τα βασικά καθήκοντα της αστυνομίας είναι η προστασία των διαδηλωτών και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συγκεντρώσεων.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει γίνει πιο ώριμη στον τρόπο διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η χρήση χημικών, η οποία οδηγεί στη διάλυση μιας συγκέντρωσης, αποτελεί πλήγμα για την εικόνα και την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.

Μάχη κατά των τηλεφωνικών απατών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ζήτημα των τηλεφωνικών απατών, οι οποίες στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Ο υπουργός αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των προσπαθειών της αστυνομίας για την καταπολέμηση αυτού του είδους εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότερες από 380 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί φέτος από αυτό που ονόμασε «ελληνικό FBI». Επιπλέον, έχουν αποκαλυφθεί οργανωμένα τηλεφωνικά κέντρα εγκληματικών ομάδων, τα οποία εντοπίστηκαν στη Δυτική Αττική. Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε τη θέσπιση αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, με στόχο τα σχετικά αδικήματα να αντιμετωπίζονται πλέον ως κακουργήματα.

Ενίσχυση της ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο ενός ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, περίπου 80 αστυνομικοί περιπολούν καθημερινά σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως αυξημένης παραβατικότητας, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.

Επιπροσθέτως, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μια νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παράνομων «διαμερισμάτων-υπνωτηρίων», καθώς και της παράνομης υπεκμίσθωσης κατοικιών, ζητήματα που έχουν αναδειχθεί ως πηγές παραβατικότητας.

Άλλα θέματα στην ατζέντα του υπουργού

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συζήτησε και άλλα σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν το οικονομικό έγκλημα, ένα πεδίο στο οποίο η αστυνομία εντείνει τις προσπάθειές της.

Επίσης, αναφέρθηκε στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με στημένους αγώνες μπάσκετ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki