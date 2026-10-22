Η Γαλλία ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο ανθρώπου από τον ιό Σαμόντα

Οι αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν την ανίχνευση του ιού Σαμόντα, ο οποίος συνήθως προσβάλλει το ζωικό κεφάλαιο, σε έναν ασθενή που νοσηλευόταν και αργότερα απεβίωσε. Αυτό αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ανθρώπινης μόλυνσης από τον συγκεκριμένο ιό. Παρά το τραγικό αυτό γεγονός, οι γαλλικές αρχές διευκρίνισαν ότι, στο παρόν στάδιο, δεν φαίνεται να υφίσταται κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα και ο θάνατος

Σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας της Γαλλίας, η περίπτωση του ασθενούς που προσβλήθηκε από τον ιό Σαμόντα είναι εξαιρετική. Ο ασθενής ήταν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένος και νοσηλευόταν στη Λυών λόγω άλλης σοβαρής ασθένειας. Ο θάνατός του επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής υποδεικνύουν ότι οι εγκεφαλικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή, πριν από τον θάνατό του, πιθανότατα συνδέονται με τη μόλυνση από τον ιό Σαμόντα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανθρώπινο κρούσμα, παρά την κυκλοφορία του ιού στην Αφρική και την Ασία για αρκετές δεκαετίες.

Χαρακτηριστικά του ιού Σαμόντα και τρόπος μετάδοσης

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής και μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος σκνίπας, ειδικότερα του τύπου Culicoides. Ο ιός πλήττει κατά κύριο λόγο τα ζώα, με τα βοοειδή να θεωρούνται ο κύριος ξενιστής μεταξύ των ειδών που μπορούν να μολυνθούν. Σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης έχουν εντοπιστεί επίσης σε μικρά μυρηκαστικά και ιπποειδή.

Στην περίπτωση του θανόντος ασθενούς, η υπόθεση που εξετάζεται είναι αυτή της μόλυνσης μέσω του τσιμπήματος σκνίπας Culicoides στην ανατολική Γαλλία. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα περιβάλλον όπου ο ιός κυκλοφορεί στα ζώα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Ιστορικό και γεωγραφική εξάπλωση του ιού

Ο ιός Σαμόντα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Έκτοτε, έχει αναφερθεί σποραδικά σε βοοειδή σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής, Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, καθώς και στην Ιαπωνία.

Όσον αφορά την Ευρώπη, ο ιός ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι σε κτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία. Εκτός από τα βοοειδή, αυτό το καλοκαίρι εντοπίστηκαν στη Γαλλία και σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης σε μικρά μυρηκαστικά και ιπποειδή.

Διαβεβαιώσεις για τον γενικό πληθυσμό και διεθνής ενημέρωση

Οι γαλλικές αρχές τόνισαν ότι, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού, βάσει των μέχρι σήμερα γνωστών πληροφοριών σχετικά με τον ιό. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, καθώς κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι έρευνες αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μια Υγεία», η οποία βασίζεται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και των οικοσυστημάτων. Για την πλήρη ενημέρωση και τον συντονισμό των προσπαθειών, έχουν ενημερωθεί σχετικά τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όσο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπουργείων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis