Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε συλλήψεις για στημένους αγώνες μπάσκετ: Κατασχέσεις χρημάτων και αθλητικών ειδών

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με μια υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη σύλληψη έξι ημεδαπών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι. Από τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και αθλητικών ειδών, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την υπόθεση.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε χώρα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026. Η επιχείρηση αυτή, η οποία οδήγησε στις συλλήψεις των έξι ημεδαπών, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε στενή συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι περιοχές στις οποίες επικεντρώθηκε η αστυνομική δράση περιλάμβαναν την Αττική, την Αχαΐα και την Κατερίνη. Στο πλαίσιο των ερευνών και των επιχειρησιακών δράσεων, πέντε από τους έξι ημεδαπούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν απευθείας στις εν λόγω περιοχές. Ο έκτος εμπλεκόμενος προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και ολοκληρώθηκε η σύλληψή του. Όλες οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί για την υπόθεση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης των στημένων αγώνων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται

Τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν αφορούσαν, κατά περίπτωση, σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την αθέμιτη παρέμβαση στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την απαίτηση ή αποδοχή δώρων, άλλων ωφελημάτων ή οποιασδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, με σκοπό την επηρεασμό των αθλητικών γεγονότων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται η παράδοση ή υπόσχεση δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών σε πρόσωπα κλειδιά του αθλητικού χώρου. Αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνουν διαιτητές, διοικητικούς παράγοντες, αθλητές, σωματεία, Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) ή Τμήματα Αμοιβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνδέεται με αυτούς. Στόχος αυτών των αθέμιτων ενεργειών φέρεται να ήταν ο επηρεασμός της εξέλιξης, της μορφής ή του τελικού αποτελέσματος ομαδικών αγώνων καλαθοσφαίρισης. Η δράση αυτή φέρεται να έχει γίνει άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, με την υπόθεση να συνδέεται άμεσα με στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Οι κατασχέσεις στις οικίες των εμπλεκομένων

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι οποίες έλαβαν χώρα παρουσία δικαστικών λειτουργών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός σημαντικού αριθμού αντικειμένων και χρηματικών ποσών. Το συνολικό ποσό σε μετρητά που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανέρχεται στα 931.463 ευρώ, υποδεικνύοντας το μέγεθος των οικονομικών συναλλαγών που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Ειδικότερα, από το συνολικό αυτό ποσό, τα 923.000 ευρώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις κατοικίες των προσώπων που κατονομάζονται ως Παπαπέτρου και Κορομηλά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Πέραν των μετρητών, οι αρχές κατάσχεσαν επίσης δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και διάφορα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα USB, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν για την ανεύρεση περαιτέρω στοιχείων που θα φωτίσουν την υπόθεση.

Τα ευρήματα: Αθλητικά αναμνηστικά και άλλα στοιχεία

Πέρα από τα μεγάλα χρηματικά ποσά και τις ηλεκτρονικές συσκευές, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και μια σειρά από αθλητικά είδη, τα οποία θεωρούνται ενδεικτικά της σύνδεσης των εμπλεκομένων με τον χώρο του μπάσκετ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν τρεις μπλούζες ομάδας, τρία αναμνηστικά ομάδων και δύο άλμπουμ παικτών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κάνει ειδική μνεία στην εύρεση «ερυθρόλευκων φανελών και αναμνηστικών», ένα στοιχείο που υπογραμμίζει τη φύση των ευρημάτων και την άμεση σύνδεσή τους με τον αθλητισμό. Τα κατασχεθέντα στοιχεία, τόσο τα οικονομικά όσο και τα υλικά, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της δικογραφίας και να συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης των φερόμενων στημένων αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki