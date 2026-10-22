Ο δικηγόρος Τσαρούχα και Κορομηλά: «Αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες»

Ο δικηγόρος Αθηνών Άγγελος Πεπόνης, ο οποίος εκπροσωπεί τη Βασιλική Τσαρούχα και τον Ηλία Κορομηλά, δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Οι δηλώσεις του κ. Πεπόνη πραγματοποιήθηκαν έξω από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ η πλευρά της υπεράσπισης βρίσκεται στη φάση της παραλαβής του υλικού της δικογραφίας.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Ο συνήγορος των διαιτητών Βασιλικής Τσαρούχα και Ηλία Κορομηλά, Άγγελος Πεπόνης, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την διαδικασία στην Ευελπίδων. Ξεκαθάρισε πως οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Ο κ. Πεπόνης τόνισε ότι «αρνούνται την κατηγορία κατηγορηματικά», υπογραμμίζοντας τη θέση των εντολέων του.

Σημειώνεται ότι ο Άγγελος Πεπόνης εκπροσωπεί δύο εκ των συνολικά έξι συλληφθέντων στην υπόθεση. Η δήλωση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη τοποθέτηση της υπεράσπισης μετά την εμφάνιση των κατηγορουμένων ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η διαδικασία στην Ευελπίδων και η επόμενη μέρα

Η διαδικασία στην Ευελπίδων ολοκληρώθηκε με τους κατηγορούμενους να λαμβάνουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ο δικηγόρος Αθηνών Άγγελος Πεπόνης, μιλώντας στα Μέσα, ανέφερε ότι η πλευρά της υπεράσπισης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της παραλαβής του υλικού της δικογραφίας. «Τώρα παίρνουμε το υλικό της δικογραφίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πεπόνης πρόσθεσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες και τοποθετήσεις θα δοθούν μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη του φακέλου. «Θα πούμε περισσότερα και θα δούμε περισσότερα μόλις το πάρουμε», ανέφερε, υποδεικνύοντας ότι η υπεράσπιση αναμένει να έχει πλήρη εικόνα των στοιχείων πριν προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Πρώτες τοποθετήσεις για το παρασκήνιο του αθλητισμού

Πριν ακόμα μελετήσει τον φάκελο της υπόθεσης, ο Άγγελος Πεπόνης προχώρησε σε μια πρώτη, αιχμηρή τοποθέτηση για το παρασκήνιο που ενδεχομένως κρύβεται πίσω από τέτοιες υποθέσεις. «Αυτό που έχω να πω, πριν καν δω τη δικογραφία, είναι ότι γνωρίζουμε όλοι πως ο αθλητισμός, η ομορφιά του και η υγεία είναι μπροστά», δήλωσε, τονίζοντας τη θετική πλευρά του αθλητισμού.

Ωστόσο, ο συνήγορος επισήμανε ότι «πίσω από τον αθλητισμό, δυστυχώς, βρίσκονται τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ο ανταγωνισμός και τα οικονομικά συμφέροντα». Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει μια ευρύτερη προβληματική που, κατά την άποψή του, μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις στον χώρο.

Ερωτήματα για την αξιοποίηση του υλικού της δικογραφίας

Ο κ. Πεπόνης έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Το θέμα είναι αν αυτή η δικογραφία έχει διαμορφωθεί με πραγματικά στοιχεία και αν υφίσταται υλικό το οποίο ανακριτικά θα είναι αξιοποιήσιμο και αξιολογήσιμο», δήλωσε, αμφισβητώντας την ουσιαστική βάση των κατηγοριών.

Συνέχισε, διερωτώμενος «ή αν το υλικό αυτό είναι απλά εξιστορήσεις και αφηγήσεις χωρίς τίποτα περαιτέρω και τίποτα αξιόλογο». Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ένα τέτοιο υλικό μπορεί να οφείλεται σε «μια εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως, γεγονός που δυστυχώς κάποτε συμβαίνει πίσω από τον αθλητισμό», επαναλαμβάνοντας την αρχική του τοποθέτηση για τα οικονομικά συμφέροντα.

Η θέση για τα χρήματα και τις νόμιμες δραστηριότητες

Σε σχέση με το ενδεχόμενο εύρεσης χρημάτων, ο Άγγελος Πεπόνης έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά. «Σημασία δεν έχει αν έχουν βρεθεί χρήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είτε έχουν βρεθεί λίγα χρήματα είτε όχι είναι προϊόν νόμιμων δραστηριοτήτων, αυτό έχει σημασία». Με αυτή τη δήλωση, ο συνήγορος υπεράσπισης υπογράμμισε την πεποίθηση ότι τυχόν χρηματικά ποσά που μπορεί να βρεθούν συνδέονται με νόμιμες πηγές.

Αυτή η τοποθέτηση, πριν ακόμα την πλήρη μελέτη της δικογραφίας, δείχνει την αρχική γραμμή υπεράσπισης των Βασιλικής Τσαρούχα και Ηλία Κορομηλά, εστιάζοντας στην άρνηση των κατηγοριών και στην προέλευση τυχόν οικονομικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta