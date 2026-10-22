Ομαδική αγωγή κατά της Meta στην Αυστραλία για εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της

Η Meta και οι πλατφόρμες της, Instagram και Facebook, βρίσκονται αντιμέτωπες με ομαδική αγωγή στην Αυστραλία για τον φερόμενο ως εθιστικό σχεδιασμό τους. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας, αναφέρει ότι ο σχεδιασμός αυτός δημιουργεί επιβλαβή εξάρτηση για τα παιδιά. Οκτώ άτομα ζητούν αποζημίωση, επικαλούμενα έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο ή ανάπτυξη εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπέστησαν σε ηλικία κάτω των 18 ετών.

Τα αίτια της αγωγής και οι ενάγοντες

Η ομαδική αγωγή στρέφεται κατά της Meta Platforms Inc. και των δύο βασικών πλατφορμών της, Instagram και Facebook. Το κεντρικό επιχείρημα της αγωγής εστιάζει στον φερόμενο ως εθιστικό σχεδιασμό των εφαρμογών αυτών, ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, δημιουργεί μια επιβλαβή εξάρτηση, ιδιαίτερα μεταξύ των ανήλικων χρηστών.

Συνολικά, οκτώ άτομα έχουν προχωρήσει στην κατάθεση αυτής της αγωγής, ζητώντας αποζημίωση για τις βλάβες που φέρεται να υπέστησαν. Οι ενάγοντες δηλώνουν ότι εκτέθηκαν σε περιεχόμενο που θεωρείται επιβλαβές ή ανέπτυξαν εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, συγκεκριμένα πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 18 ετών. Η δικηγορική εταιρεία Minter Ellison ήταν αυτή που ανακοίνωσε την κατάθεση της αγωγής την προηγούμενη Τετάρτη.

Η νομική διαδικασία στην Αυστραλία

Η αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, το οποίο αναγνωρίζεται ως το δεύτερο ανώτερο δικαστήριο στην Αυστραλία. Αυτή η νομική ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πιθανόν να αποτελεί την πρώτη αγωγή που κατατίθεται στη χώρα και η οποία θεωρεί υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλούν στους χρήστες τους, εστιάζοντας κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους.

Στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών, το δικαστήριο με έδρα το Σίδνεϊ εξέδωσε τη Δευτέρα μια απαγόρευση δημοσιοποίησης. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά τη δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε λεπτομερειών σχετίζονται με την εξέλιξη της διαδικασίας ή τις ταυτότητες των εναγόντων που συμμετέχουν στην ομαδική αγωγή, όπως αναφέρεται σε σχετικά δικαστικά έγγραφα.

Προηγούμενα και διεθνείς εξελίξεις

Η τρέχουσα ομαδική αγωγή στην Αυστραλία έρχεται σε συνέχεια μιας παρόμοιας νομικής εξέλιξης που σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Αύγουστο, η Meta είχε καταλήξει σε συμφωνία για την καταβολή ενός ποσού που ανέρχεται σε λίγο πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να διευθετήσει μια αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον της στις ΗΠΑ.

Στην αμερικανική υπόθεση, η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι είχε σχεδιάσει σκόπιμα τις πλατφόρμες της με τρόπο που να δημιουργεί εθισμό στους νεαρούς χρήστες. Η συμφωνία αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ένα σημαντικό προηγούμενο, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες ανησυχίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους χρήστες και τις μεθόδους σχεδιασμού των ψηφιακών εφαρμογών.

Το κλίμα στην Αυστραλία και οι ρυθμιστικές πιέσεις

Η κατάθεση αυτής της αγωγής στην Αυστραλία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις της χώρας με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Η Αυστραλία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές ρυθμιστικές ενέργειες, καθιερώνοντας μεταξύ άλλων μια παγκοσμίως πρώτη απαγόρευση.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, σε μια προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων. Επιπλέον, έχουν προταθεί πρόσφατα νέοι κανόνες που θα παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιούν την αλγοριθμική ροή περιεχομένου (feed), προσφέροντάς τους έτσι μεγαλύτερο έλεγχο στην εμπειρία τους εντός των πλατφορμών της Meta και άλλων εταιρειών.

Με πληροφορίες από: News.gr